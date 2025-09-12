عضو تیم ملی تیراندازی با کمان گفت: هزینه هر کمان ما چهار هزار و ۵۰۰ یورو یعنی معادل ۴۶۰ میلیون تومان است و پرداخت این هزینه‌های سنگین برای ما ورزشکاران که درآمدی نداریم، خیلی سخت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا شبانی عضو تیم ملی تیراندازی با کمان درباره شرایط حضور در مسابقات و اردو‌های پیش‌رو، اظهار داشت: قرار بود به مسابقات کاپ آسیا به میزبانی سنگاپور اعزام شویم که متاسفانه با حمله رژیم صهیونیستی به خاک عزیزمان این سفر لغو شد. این موضوع از نظر روحی و انگیزه‌ای خیلی ما را تاثیر داشت و تلاش کردیم تا خودمان را در اوج نگاه داریم، اما در هر صورت این شرایط روی ذهنیت و عملکرد بچه‌ها تاثیرات منفی گذاشت. خدا را شکر با برنامه مربیان و تدابیر فدراسیون شرایط ما مقداری بهتر شد.

وی افزود: اول مهر ماه عازم تورنمنت بین‌المللی گرجستان می‌شویم و این مسابقات حالت تدارکاتی برای ما دارد تا در آبان ماه در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بنگلادش شرکت کنیم. با نهایت قدرت تلاش می‌کنیم تا برای کشور عزیزمان در این شرایط سخت افتخارآفرینی کنیم. ما هم سرباز هستیم و باید پرچم عزیز کشورمان را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآوریم.

نباید تنها به بودجه‌های دولتی بسنده کنند

ملی‌پوش ریکرو درباره هزینه‌های خرید تجهیزات، خاطرنشان کرد: به طور قطع حمایت‌های مالی همیشه زیر ذره بین بود و به ویژه در تیروکمان که ورزشی تجهیزات محور است و باید تجهیزات ما بروز و خوب باشد. دغدغه اصلی ما تیر و وسایل مصرفی است. هر سه ماه یکبار باید تیر را عوض کنیم، اما شرایط اقتصادی این اجازه را به ما نمی‌دهد.

وی ادامه داد: هر هزار تومان که روی دلار می‌رود تقریبا یک میلیون تومان در خرید تیر تفاوت ایجاد می‌کند. این موضوع معضلی برای ما شده که امیدوارم فدراسیون و وزارت ورزش تنها به بودجه‌های دولتی بسنده نکنند و دنبال حامی مالی باشند. تجهیزات خوب حداقل چیزی است که ما می‌خواهیم تا ذهنمان آرام باشد.

شبانی درباره شیوه تهیه تیروکمان از خارج از کشور، یادآور شد: ما از طریق واسطه تجهیزات خود را می‌خریم و آنها با قیمت زیاد به ما می‌فروشند. هر یک تیر ۶ میلیون تومان است. برای هر جین ۱۲ تایی تیر، ۱۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنیم. هزینه هر کمان ما چهار هزار و ۵۰۰ یورو یعنی معادل ۴۶۰ میلیون تومان می‌شود. پرداخت این هزینه‌های سنگین برای ما ورزشکاران که درآمدی نداریم، خیلی سخت است.

ورزش قهرمانی یک جور قمار است

وی اضافه کرد: امیدوارم فدراسیون در اولین مرحله کاری انجام دهد تا بدون واسطه این تیر‌ها را تهیه کنیم. تیر‌ها از طریق آشنا‌ها یا همان واسطه‌ها در کشور‌های دیگر خرید می‌شود و با قیمت گران‌تر به دست ما می‌رسد. اگر بتوانیم بدون واسطه از خود سایت تیروکمان خریداری کنیم می‌توانیم ۴۰ درصد ارزان‌تر خرید کنیم. اگر بی‌واسطه خرید کنیم، هزینه خرید پنج هزار دلاری یک کمان به سه هزار دلار می‌رسد.

شبانی در پاسخ به این پرسش که آیا قول کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا را می‌دهد، یادآور شد: ورزش قهرمانی یک جور قمار است و نمی‌توان روی آن حساب کرد و قول داده‌ام و تمام تلاشم را می‌کنم تا در قهرمانی آسیا و ناگویا بهترین‌هایم را بگذارم. در بازی‌های آسیایی هانگژو به مدال خیلی نزدیک شده بودیم و با سهل انگاری و بدشانسی مدال را از دست دادیم و امیدوارم در ناگویا برای اولین بار مدال بگیریم و تاریخ‌سازی کنیم.

امیدوارم مسئولان فقط نگویند کاروان باکیفیت

وی درخصوص المپیکی شدن رشته کامپوند گفت: نباید از حق بگذریم، زیرا بسیار نویدبخش است که کامپوند هم المپیکی شده و این موضوع می‌تواند مدال‌های بیشتری را به تیروکمان اختصاص دهد. مربی می‌گفت تیروکمان ورزش گرانی است، اما مدالش برای این کشور خیلی ارزان است. ریکرو وقتی به المپیک می‌رود، بیشتر از پنج طلا در آن توزیع نمی‌شود، اما حالا که کامپوند هم المپیکی شده، حداقل از کاروان ۹ نفره می‌تواند به جای ۱۵ مدال، ۱۸ مدال کسب کرد. امیدوارم مسئولان این موارد را مورد توجه قرار دهند و نگویند که فقط کاروان با کیفیت می‌خواهیم اعزام کنیم.

برچسب ها: تیم ملی تیراندازی با کمان ، مسابقات تیراندازی با کمان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اینا با فیبرکربن ساخته میشه. اگه یه شرکت دانش بنیان تو ایران بسازه یکصدم این قیمت درمیاد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
الان ما تیم تیرو کمان نداشته باشیم میمیریم
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
یعنی آرش نیزتیروکمانش راازاروپاوارد می کرد،بابااین قرطی بازی هاراتمام کنید.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
مجبورنیستین ادای پولدارها را دربیارید اندازه گلیمتون پاتون را دراز ‌کنید
۳
۲
پاسخ دادن
