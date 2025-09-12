وکلای رئیس‌جمهور پیشین برزیل قرار است به حکم دیوان عالی برزیل مبنی بر محکومیت او به جرم طراحی یک کودتای نظامی اعتراض و درخواست تجدیدنظر دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تیم دفاعی ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل، اعلام کرد که قصد دارد حکم دیوان عالی برزیل مبنی بر محکومیت بولسونارو به جرم طراحی یک کودتای نظامی را مورد اعتراض و درخواست تجدیدنظر قرار دهد.

در بیانیه‌ای مشترک از وکلای رئیس‌جمهور سابق که توسط پورتال UOL منتشر شده، آمده است: «تیم دفاع بر این باور است که احکام صادر شده به شکل نامعقولی سنگین و نامتناسب هستند و پس از تحلیل متن حکم، اعتراضات قانونی لازم را تقدیم خواهد کرد.» این بیانیه اضافه می‌کند که آنها همچنین قصد دارند در سطح بین‌المللی نیز اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند.

علاوه بر این، تیم دفاعی اعلام کرد که در عین احترام به تصمیم هیأت دیوان عالی، «عمیقاً» با نظر اکثریت قضات «مخالف» هستند و ادعا کردند که رئیس‌جمهور سابق بر دولت دموکراتیک تعرض نکرده و هیچ ارتباطی با هیچ طرحی برای انجام چنین کاری نداشته است.

بولسونارو به دلیل طراحی کودتا به ۲۷ سال زندان محکوم شد

رئیس‌جمهور پیشین برزیل، پس از محکومیت به جرم طراحی یک کودتای نظامی، به ۲۷ سال و سه ماه حبس محکوم شده است.

این حکم که توسط قاضی دیوان عالی، آلکساندر د مورائس صادر شد، تنها چند ساعت پس از محکومیت بولسونارو اعلام گردید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، گفته است که این حکم «بسیار» شبیه اقداماتی است که علیه او صورت گرفته است. او افزود که از این حکم مجازات متعجب شده، بدون اینکه افشا کند آیا این امر منجر به تحریم‌های ایالات متحده خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، واکنش سخت‌تری به این محکومیت نشان داد و گفت واشنگتن «متناسب با این شکار جادوگران (witch hunt) پاسخ خواهد داد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: رئیس جمهور برزیل ، ژایر بولسونارو ، کودتای نظامی
