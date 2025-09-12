باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از نکات قابل توجه این روزها در بازار، بحث ورود مجدد عرضه خودرو به بورس کالا است. این خبر بعد از خصوصیسازی و واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، به ویژه ایران خودرو، از اهمیت بالایی برخوردار است ما اخیراً خبرهایی از نحوه قیمتگذاری و قبول ورود خودرو به بورس کالا شنیدهایم که قطعاً تأثیر زیادی بر این صنعت و سهام مرتبط خواهد داشت.
وی ادامه داد: امسال صورتهای مالی ایران خودرو و سهام مرتبطش دیدنی خواهد بود، چرا که با حذف قیمتگذاری که سالها گریبانگیر این صنعت بوده، و اقدامات قابل قبولی که در جهت حذف این قیمتگذاری در حال انجام است، ریسکهای سیستماتیک کاهش خواهد یافت. با عملی شدن ورود خودرو به بورس کالا و عرضه بیشتر محصولات، قیمت خودرو به نوعی واقعی و شفاف خواهد شد که این امر میتواند به ثبات قیمتی در بازار کمک کند.
غفوری در پایان گفت: این اقدامات میتواند دست دلالان و سوداگران را کوتاه کرده و در نهایت به نفع تولیدکننده و مصرفکننده باشد. امیدوارم این تغییرات برای بازار مفید باشد و نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.