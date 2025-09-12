کارشناس بازار سرمایه گفت: با عملی شدن ورود خودرو به بورس کالا و عرضه بیشتر محصولات، قیمت خودرو به نوعی واقعی و شفاف خواهد شد که این امر می‌تواند به ثبات قیمتی در بازار کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد غفوری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: یکی از نکات قابل توجه این روز‌ها در بازار، بحث ورود مجدد عرضه خودرو به بورس کالا است. این خبر بعد از خصوصی‌سازی و واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، به ویژه ایران خودرو، از اهمیت بالایی برخوردار است ما اخیراً خبر‌هایی از نحوه قیمت‌گذاری و قبول ورود خودرو به بورس کالا شنیده‌ایم که قطعاً تأثیر زیادی بر این صنعت و سهام مرتبط خواهد داشت.

وی ادامه داد: امسال صورت‌های مالی ایران خودرو و سهام مرتبطش دیدنی خواهد بود، چرا که با حذف قیمت‌گذاری که سال‌ها گریبانگیر این صنعت بوده، و اقدامات قابل قبولی که در جهت حذف این قیمت‌گذاری در حال انجام است، ریسک‌های سیستماتیک کاهش خواهد یافت. با عملی شدن ورود خودرو به بورس کالا و عرضه بیشتر محصولات، قیمت خودرو به نوعی واقعی و شفاف خواهد شد که این امر می‌تواند به ثبات قیمتی در بازار کمک کند.

غفوری در پایان گفت: این اقدامات می‌تواند دست دلالان و سوداگران را کوتاه کرده و در نهایت به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده باشد. امیدوارم این تغییرات برای بازار مفید باشد و نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۰۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بهانه گران کردن جدید. والا ما ... نیستیم. می فهمیم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
این کارشناس رو باید زندانی کنن تا به خاطر منفعت خودش 90میلیون انسان رو گرفتلر نکنه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ای خدا
۰۹:۳۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
تا زمانی که دولت شریک خودروسازان است تا زمانی که مافیای خودرو در ایران وجود دارد تا زمانی که دست دلالان در صنعت خودرو ایران باز است وضعیت بازار خودرو ما سروسامان نخواهد گرفت . و مردم ایران همواره باید حسرت خودرو خوب و ارزان سوار شدن را به گور ببرند خود من یکی از اینها هستم و از حقم این دنیا که هیچ اون دنیا از مسئولین نمی گذرم تا فعلا در این دنیا خوش باشند این هم صد سال .
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۹:۲۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
هر چی سیمان رو وارد بازار بورس و کالا کردین الان نوبته خودرو!
بابا ی مدت تصمیم نگیرین برنامه ای چیزی اجرا نکنین ببینین. چی میشه، شاید خوشتون اومد
۰
۳
پاسخ دادن
