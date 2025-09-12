باشگاه خبرنگاران جوان - فریبا مددی نایب رئیس بانوان فدراسیون بدمینتون درباره عملکرد تیم ملی بدمینتون ایران در مسابقات بین‌المللی کاسپین، اظهار داشت: اولین دوره مسابقات فیوچرز سریز جام خزر را در انزلی برگزار کردیم و این مسابقات فرصت خوبی برای بازیکنان بود، چون نمی‌توانند هزینه کنند و به مسابقات بروند. این مسابقه ارتقای رنکینگ جهانی دارد و در فدراسیون جهانی ثبت شده است.

وی افزود:، چون این مسابقات در ایران برگزار شد، تعداد ورزشکاران بیشتری در آن شرکت کردند. ۲۲ ملی‌پوش در این مسابقات حضور داشتند و باقی اعضا از سهمیه میزبان استفاده کردند. مسابقات کاسپین فرصت خیلی خوبی برای بازیکنان بود تا با رقابت‌های بین‌المللی آشنا شوند و رنکینگ آنها ارتقا یابد.

نایب رئیس بانوان فدراسیون بدمینتون عنوان کرد: خوشبختانه با وجود کشور‌های قزاقستان، جمهوری آذربایجان و اندونزی، بچه‌های ما در سینگل و دوبل خوب کار کردند. پریا اسکندری با شکست حریف ایرانی در سینگل به طلا رسید و در رقابت‌های دونفره نیز تیم هانا ملاکریمی و آرتینا آقاپور حصیری با برتری مقابل حریفان ایرانی قهرمان شدند. ما توانستیم همه مقام‌ها را در دو بخش کسب کنیم و این مسابقات تجربه خوبی برای بچه‌های ما بود.

وی ادامه داد: در بخش بانوان در جدول مقدماتی سینگل و دوبل بازیکنان قزاقستان، جمهوری آذربایجان و اندونزی حضور داشتند. زهرا رباطی هم در این مسابقات مقام سوم را در دوبل کسب کرد. او تنها نماینده ما در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن است و هفته آینده به مسابقات قهرمانی آسیای میانه در ازبکستان شرکت خواهد کرد.

مددی در پاسخ به اینکه آیا در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین شانس مدال داریم؟ یادآور شد: ما به کمیته ملی المپیک اعلام کردیم که در این مسابقات شانس مدال نداریم. در ناگویا هم چنین شرایطی داریم و نمی‌خواهم توجیه کنم، اما تیم‌های شرق آسیا قوی هستند. آنها در یک سالن اختصاصی ۲۳ زمین دارند. الان مشکلات زیادی برای اسکان، تغذیه و توپ داریم و قیمت یک قوطی توپ ۱۲ تایی ۶ میلیون تومان است. کنفدراسیون بدمینتون آسیا به دنبال این است تا مسابقات قهرمانی آسیا زیر ۱۵ سال نوجوانان را با توپ پلاستیکی در چین برگزار کند.

وی گفت: قیمت راکت از ۶۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان می‌رسد؛ برای تهیه این تجهیزات هم ما و هم بازیکنان باید هزینه کنند. اگر روی یک یا دو بازیکن سرمایه‌گذاری کنیم و آنها را به کمپ و مسابقات برون‌مرزی اعزام کنیم، می‌توانند ارتقاء رنکین داشته باشند. الان با این شرایط که فقط دو یا سه اردو برگزار می‌کنیم، نمی‌توانیم قول چیزی را بدهیم. باید برنامه‌ریزی مدون و اصولی باتوجه به شرایط اقتصادی داشته باشیم تا بتوانیم به موفقیت در بازی‌های آسیایی برسیم. مدال که اصلا به آن نمی‌رسیم و درنهایت بچه‌ها به یک هشتم و شانزدهم می‌توانند صعود کنند.