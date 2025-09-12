باشگاه خبرنگاران جوان - صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، درباره وضعیت جوی کشور اظهار کرد: طی پنج روز آینده در استان اردبیل، استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات البرز در استان‌های تهران، البرز، قزوین، زنجان و سمنان بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید کاهش نسبی دما و برای جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان کرمان، فارس و برخی نقاط هرمزگان در ساعات بعداز ظهر و شب رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز و فردا در برخی نقاط در شمال استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی بارندگی و وزش باد رخ می‌دهد افزود: از امروز تا یکشنبه در شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی در برخی ساعات ابرناکی، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، مرکز، جنوب غرب، جنوب و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می‌شود اظهار کرد: از امروز تا یکشنبه دریای خزر و در سه روز آینده، شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۲ شهریور)، صاف تا کمی ابری و وزش باد از بعدازظهر افزایش باد با احتمال گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۱ و ۲۱ درجه سانتیگراد و همچنین طی یکشنبه (۲۳ شهریور)، صاف تا کمی ابری و وزش باد از بعدازظهر افزایش باد با احتمال گروخاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۲ و ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان گفت: طی فردا و پس‌فردا (۲۲ و ۲۳ شهریور) اهواز با بیشینه دمای ۴۳ و ۴۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۶ و ۷ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مراکز استان کشور خواهند بود.