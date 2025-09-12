باشگاه خبرنگاران جوان - ویرژیل فان‌دایک هلندی نه‌تنها بازوبند کاپیتانی قرمزپوشان آنفیلد را به بازو می‌بندد که کاپیتان تیم ملی هلند نیز به شمار می‌آید. فان‌دایک یکی از بهترین مدافعان تاریخ باشگاه لیورپول و لیگ جزیره است. او قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ برتر انگلیس را با لیورپول در کارنامه دارد.

یاپ استام با تمجید از این بازیکن گفت: به نظر من فان دایک بهترین مدافع میانی جهان است. هیچ‌کس کامل نیست، اما او با حضورش، فیزیک بدنی‌اش، توانایی سرزنی‌اش، پاسکاری‌اش و رهبری‌اش، همه ویژگی‌های لازم یک مدافع خوب را دارد.

استام که برای منچستر یونایتد و میلان بازی کرده است، معتقد است که فان دایک عملاً هیچ نقطه ضعفی ندارد. او افزود: از نظر دفاع تک به تک، فان دایک بسیار قدرتمند است. با توجه به انتظاراتی که از مدافعان در فوتبال مدرن وجود دارد، او مدافع میانی بی‌نقصی است.

لیورپول فصل قبل توانست با اقتدار عنوان قهرمانی را در لیگ برتر انگلیس به دست آورد و در فصل جاری هم با خرید‌های بسیار خوبی که داشته است از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌آید. این تیم در هر سه بازی خود در فصل جاری لیگ جزیره به پیروزی دست پیدا کرده و صدرنشین است.