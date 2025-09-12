به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۷۸ درصد پرستاران حوزه درمان خراسان جنوبی را بانوان تشکیل می‌دهند.

احمدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در خراسان جنوبی ۲ هزار و ۲۰۰ پرستار داریم که تعداد زیادی از این پرستاران زن هستند.

او با اشاره به سهم ۷۸ درصدی بانوان در تعداد پرستاران استان افزود: این رقم نشان دهنده کمبود پرستار مرد در بیمارستان‌های استان است.

احمدی اظهار کرد: تعداد کل پرستاران استان نسبت به تخت‌های موجود نیز کم است و هم اکنون نسبت پرستاران استان به تخت‌های بیمارستانی ۰.۸ درصد است که باید به ۱.۲ که متوسط کشوری است برسد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: هم اکنون اضافه کار‌هایی به دلیل کمبود پرستار به پرستاران اعطا می‌شود و کمبود پرستار ناشی از کمبود ردیف استخدامی در نظر گرفته شده است.

او همچنین خبر از برگزاری آزمون استخدامی در شهریور امسال برای جذب تعداد زیادی پرستار خبر داد.

