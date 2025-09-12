باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی که از روز سه شنبه ۱۸ شهریور در محور‌های مواصلاتی مازندران آغاز شده بود تا روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ادامه دارد.

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وسیله نقلیه سبک

- محور چالوس:

- پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- روز جمعه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

- محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

- از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

- از ساعت ۱۶:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

- از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

- در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

- محور هراز:

- در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

وسیله نقلیه سنگین

- محور چالوس:

- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

- محور هراز:

- تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

- تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

منبع:مرکز مدیریت راه‌های کشور