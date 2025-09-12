باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
«هجیج» نماد زیبای وحدت و گردشگری + فیلم

روستای هجیج کرمانشاه؛ روستایی پلکانی در شهرستان پاوه استان کرمانشاه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای هجیج  در استان کرمانشاه به دلیل طبیعت زیبا، معماری منحصربفرد و فرهنگ غنی خود یکی از زیباترین جاهای دیدنی کرمانشاه شناخته شده است.

روستایی که نماد همزیستی مسالمت آمیز شیعه و سنی است.

 

