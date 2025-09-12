باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالحسن صفدر اظهار داشت: در جریان استقرار تیم سیار پایگاه انتقال خون سراوان در درمانگاه بهرآباد شهرستان مهرستان، تنها در یک روز ۷۶ نفر از شهروندان این منطقه با حضور داوطلبانه، خون خود را برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کردند.

وی افزود: نیاز به خون و فرآورده‌های خونی یک نیاز مستمر و همیشگی است و اهمیت استمرار اهدای خون در تمام ایام سال به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، بیش از گذشته احساس می‌شود.

مدیرکل سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان با بیان اینکه میزان مصرف خون در استان طی سال گذشته ۱۵۰ هزار واحد بوده است، ادامه داد: از این میزان تنها ۵۵ هزار واحد در داخل استان تأمین شده و بیش‌از ۷۰ درصد آن از طریق استان‌های معین وارد شده است.

وی بیان کرد: وجود سه هزار و ۶۴۶ بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور، یک‌هزار و ۳۹۵ بیمار هموفیلی و همچنین آمار بالای تصادف‌های جاده‌ای، نیاز مستمر مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی را در این استان دوچندان کرده است.

صفدری تأکید کرد: استمرار مشارکت مردمی در اهدای خون، نقش مؤثری در کاهش وابستگی سیستان و بلوچستان به واردات خون از دیگر استان‌ها دارد و می‌تواند زمینه‌ساز خودکفایی در تأمین این ماده حیاتی شود.

وی تاکید کرد: فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش مشارکت مردمی در اهدای خون به شمار می‌رود.

منبع:ایرنا