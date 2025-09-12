طرح آبخیزداری شهر دستجرد در بخش خلجستان قم، با هدف کنترل سیلاب‌های این منطقه در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان قم گفت: بیش از ۲ هزار طرح آبخیزداری طی ۳۰ سال گذشته در قم با هدف جلوگیری از خسارات سیلاب و افزایش دبی آب قنات‌ها و خالی از سکنه شدن روستا‌ها در قم اجراشده است یکی از این طرح‌ها که هم اکنون در حال اجرا هست طرح ایجاد آب بند در دره علی شهر دستجرد و ایجاد گاویون است.

هادی دهقان افزود: در بررسی اولیه مشاوران پیشنهاد انحراف مسیر آبراهه دره علی را با هزینه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان داده بودند که پس از بررسی بعمل آمده توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری قرار بر اجرای طرح آبند و گاویون دادند طرحی که بالغ بر ۷ میلیارد تومان هزینه داشته است.

طرح آبخیزداری شهر دستجرد تا پایان شهریور ماه به اتمام می‌رسد.

برچسب ها: سیلاب ، شهر دستجرد قم
خبرهای مرتبط
فریاد تالاب های قم؛ حقابه یا نابودی؟
آزادسازی بستر و حریم رودخانه وشنوه در شهرستان کهک قم
بند رودخانه شور؛ بزرگترین قاتل تالاب مُره قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام تسلیت آیت الله مکارم شیرازی در پی درگذشت طبیب العلما
خداحافظی با سیلاب در شهر دستجرد
پایان لیگ استانی اسکیت استان قم
ساماندهی آرامستان وادی‌السلام قم به کجا رسید؟
آخرین اخبار
ساماندهی آرامستان وادی‌السلام قم به کجا رسید؟
پایان لیگ استانی اسکیت استان قم
خداحافظی با سیلاب در شهر دستجرد
پیام تسلیت آیت الله مکارم شیرازی در پی درگذشت طبیب العلما
هاکی ایران به کهک رسید
‌صف طولانی فرزندخواندگی در قم
بحران ناامنی در مجتمع های هسته مرکزی قم
استان قم صاحب تیم فوتبال در لیگ دسته یک می‌شود؟