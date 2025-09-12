انحراف خودرو در کمربندی امیرکلا شهرستان بابل ۴ زخمی برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس بابل گفت: صبح امروز جمعه ۲۱ اردیبهشت، در ساعت ۶:۰۷ دقیقه، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پژو در کمربندی امیرکلا، جنب پمپ بنزین، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

او افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های عملیاتی اورژانس از پایگاه‌های کمربندی امیرکلا، کله‌بست و امیرکلا به محل اعزام شدند.

غلام نیا روشن گفت:در این حادثه، ۴ مرد جوان با سنین ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۳۰ سال دچار آسیب‌دیدگی شدید از ناحیه سر و اندام‌ها شدند. نوع جراحات وارده مولتی‌تروما و هدتروما گزارش شده است.

او افزود: تکنسین‌های اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، مصدومان را با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان‌های شهید بهشتی و شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل کردند.