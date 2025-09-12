رئیس مرکز مدیریت راه‌های گیلان گفت: ۳۵۱ هزار و ۵۱۲ دستگاه خودرو در سه روز گذشته (سه‌شنبه تا پنجشنبه) وارد استان شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عارف بابازاده رئیس مرکز مدیریت راه‌های گیلان گفت: ۱۹۷ هزار و ۵۸۲ دستگاه وسیله نقلیه در مدت یاد شده از آزاد راه قزوین - رشت وارد گیلان شد.

وی بیان کرد: همچنین در این مدت ۲۷۲ هزار و ۳۷۸ دستگاه خودرو از استان خارج شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان نیز از آمادگی راهداران استان برای خدمات‌رسانی در زمان بازگشت مسافران درروز‌های پایانی تابستان خبر داد.

‌فریبرز مرادی نیز ظهار کرد: در آستانه روز‌های پایانی تابستان و افزایش تردد در محور‌های مواصلاتی استان، راهداران با آمادگی کامل در محور‌ها مستقر شده تا هنگام نیاز در خدمت مسافران و کاربران جاده‌ای باشند.

وی بیان کرد: گشت‌های راهداری به صورت شبانه‌روزی در محور‌های اصلی و فرعی استان گیلان افزایش یافته تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، نسبت به کمک‌رسانی به موقع اقدام کنند.

وی با اشاره به استقرار کارشناسان حمل و نقل به صورت کشیک در دفاتر نظارت پایانه‌های مسافری بیان کرد: بازدید از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی نیز برای نظارت بر خدمات‌رسانی مطلوب به کاربران جاده‌ای انجام می‌شود.

بر اساس اعلام اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، حدود ۲ میلیون مسافر در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۹ شهریورماه وارد استان شده‌اند.

گیلان یکی از مقاصد بارز گردشگری کشور است به طوری که در یک سال اخیر ۱۳۷ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۴۷۸ نفر شب اقامت در گیلان ثبت شده است.

براساس هشدار زرد هواشناسی گیلان مبنی بر فعالیت سامانه ناپایدار جوی تا یکشنبه هفته آینده در استان ضروریست تا مسافران و هم استانی‌ها از تردد و توقف در مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

