آمادگی ۸۶۰۰ کلاس درس در بوشهر برای آغاز سال تحصیلی جدید

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان زارع استاندار بوشهر در شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه عدالت آموزشی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است، افزود: ارتقای کیفیت آموزش نیازمند به‌روز شدن مهارت‌های معلمان و مشارکت همه دستگاه‌هاست و تحقق اهداف آموزشی بدون نگاه فرابخشی و همراهی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

وی تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و آموزشی از جمله کانون‌ها، پژوهش سراها، رصدخانه‌ها، خانه ریاضیات و خانه نجوم را ضروری دانست.

استاندار بوشهر گفت: حمایت از معلمان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مدارس و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ دولتی باید در اولویت قرار گیرد.