باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت:با اجرای طرح‌های پیش‌آگاهی و مبارزه بیولوژیک، پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۵۲ هزار تن برنج سفید با کمترین میزان استفاده از سموم شیمیایی در شهرستان بابل تولید شود.

او افزود: با توجه به سطحی بالغ بر ۴۷ هزار هکتار اراضی زیر کشت برنج در بابل، تمهیدات لازم برای کاهش مصرف سموم شیمیایی و افزایش تولید محصول سالم اتخاذ شده است.

شهیدی‌پور گفت: در راستای اجرای این طرح، ۲۳۰ عدد تله دلتا و فرولایت، ۲۰۰ عدد چسب سفید، ۱۶۰ عدد فرمون جنسی، ۴۸ لیتر حشره‌کش بایووان و ۲ قوطی کانگ می‌به‌منظور پیش‌آگاهی و مبارزه با آفت ساقه‌خوار برنج در بین کشاورزان توزیع شده است.

او با اشاره به اهمیت روش‌های بیولوژیک در کنترل آفات، اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها، علاوه بر حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، به حفظ محیط زیست و پایداری تولید برنج در شهرستان بابل کمک شود.