باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت با توجه به فعالیت سامانه بارشی در استان تا اواخر وقت روز یک‌شنبه ۲۳ شهریورماه و پیش‌بینی بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و وقوع سیلاب در دامنه‌ها و ارتفاعات، نسبت به حضور و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌های مناطق کوهستانی، مسیل‌ها و مناطق مرتفع هشدار داد.

وی ادامه داد: آب‌گرفتگی معابر، احتمال وقوع سیلاب نقطه‌ای و محلی، پر آب شدن رودخانه‌ها و جاری شدن جریان‌های سیلابی در مسیل‌ها از مخاطرات این سامانه بارشی است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران اضافه کرد: اختلال در تردد، ریزش‌سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی و خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست‌بنیان و شالی‌های رسیده از دیگر مخاطرات این سامانه بارشی به شمار می‌رود.

وی گفت: دریا نیز طی این مدت به‌صورت مواج پیش‌بینی می‌شود و برای شنا و انجام فعالیت‌های تفریحی و صیادی و سایر مناسب نیست.

هواشناسی مازندران نیز پیشتر با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد با تقویت جریانات شمالی تا روز شنبه ۲۲ شهریور دریای خزر با وزش باد به نسبت شدید مواج خواهد شد و برای فعالیت دریایی ناامن می‌شود.

بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۸ متر بر ثانیه خواهد رسید که این امر باعث شکل گیری ۲.۴ تا ۳.۸ متری می‌شود و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

هواشناسی مازندران، غرق شدن قایق ها، شناور‌های گردشگری و شناگر‌ها و شناور‌های صیادی، احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناور‌ها و اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر را اثر مخاطره این سامانه ناپایداری دریایی اعلام و نسبت به وقوع آنها در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی در این اخطاریه سطح نارنجی، فعالیت‌های شنا و گردشگری، صیادی، فعالیت‌های حمل و نقل و دریانوردی را ممنوع اعلام کرد.