مرحله سوم لیگ استانی اسکیت قم با یادواره شهدای اقتدار با معرفی برترین ها پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حمید جلیلی ، رئیس هیئت اسکیت قم گفت:مرحله سوم لیگ استانی اسکیت قم با عنوان یادواره شهدای اقتدار، در مجموعه ورزشی آکادمی اسکیت شهید حیدریان برگزار شد. این رویداد با مشارکت فعال هیئت اسکیت استان قم و حضور پررنگ خانواده‌ها و علاقه‌مندان به ورزش اسکیت همراه بود.

او افزود:در رده سنی متولدین ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، مهسا جلیلی موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و مبینا صبائی نیز جایگاه دوم را به‌دست آورد.

رئیس هیئت اسکیت قم گفت:در گروه متولدین ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، پرنیا صادقی با عملکردی درخشان به مقام نخست رسید، حانیه ظهیریان در جایگاه دوم ایستاد و یاسمین صلاحی نیز عنوان سوم را کسب کرد.

جلیلی افزود:در بخش متولدین ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، مهلا بیگی به مقام اول دست یافت، فاطمه عرفانی در جایگاه دوم قرار گرفت و مهدا رضایی نیز عنوان سوم را از آن خود کرد.

رئیس هیئت اسکیت قم گفت:در پایان این مرحله، از خانم درگاهی، مدیر آکادمی اسکیت شهید حیدریان و مسئول برگزاری لیگ، به‌صورت ویژه تقدیر به‌عمل آمد.

او گفت:این رقابت‌ها ضمن ارتقای سطح فنی ورزشکاران نوجوان، فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و تقویت روحیه همبستگی در میان جامعه اسکیت استان قم فراهم ساخت.