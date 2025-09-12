مرحله سوم لیگ استانی اسکیت قم با یادواره شهدای اقتدار با معرفی برترین ها پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حمید جلیلی ، رئیس هیئت اسکیت قم گفت:مرحله سوم لیگ استانی اسکیت قم با عنوان یادواره شهدای اقتدار،  در مجموعه ورزشی آکادمی اسکیت شهید حیدریان برگزار شد. این رویداد با مشارکت فعال هیئت اسکیت استان قم و حضور پررنگ خانواده‌ها و علاقه‌مندان به ورزش اسکیت همراه بود.

او افزود:در رده سنی متولدین ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، مهسا جلیلی موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و مبینا صبائی نیز جایگاه دوم را به‌دست آورد.

رئیس هیئت اسکیت قم گفت:در گروه متولدین ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵، پرنیا صادقی با عملکردی درخشان به مقام نخست رسید، حانیه ظهیریان در جایگاه دوم ایستاد و یاسمین صلاحی نیز عنوان سوم را کسب کرد.

جلیلی افزود:در بخش متولدین ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، مهلا بیگی به مقام اول دست یافت، فاطمه عرفانی در جایگاه دوم قرار گرفت و مهدا رضایی نیز عنوان سوم را از آن خود کرد.

رئیس هیئت اسکیت قم گفت:در پایان این مرحله، از خانم درگاهی، مدیر آکادمی اسکیت شهید حیدریان و مسئول برگزاری لیگ، به‌صورت ویژه تقدیر به‌عمل آمد.

او گفت:این رقابت‌ها ضمن ارتقای سطح فنی ورزشکاران نوجوان، فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و تقویت روحیه همبستگی در میان جامعه اسکیت استان قم فراهم ساخت.

پیام تسلیت آیت الله مکارم شیرازی در پی درگذشت طبیب العلما
خداحافظی با سیلاب در شهر دستجرد
پایان لیگ استانی اسکیت استان قم
ساماندهی آرامستان وادی‌السلام قم به کجا رسید؟
