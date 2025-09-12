ضدانقلابی که طرفدار شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0635\u062d\u0628\u062a \u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u0636\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0627\u0646\u062f \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0645\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u0631\u0627 \u0645\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n