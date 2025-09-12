باشگاه خبرنگاران جوان -حجتالاسلام عباس اسکندری مدیرکل اوقاف استان قم با بیان اینکه شهرداری قم در راستای زیباسازی و توسعه شهری نگاه ویژهای به محدوده آرامستان وادی السلام دارد، اظهار کرد: شهرداری پیشنهاداتی ازجمله حذف برخی دیوارها و بازآفرینی محیط را مطرح کرده است هرچند برخی محدودیتهای شرعی درباره این مکان وجود دارد، اما ما نیز تلاش میکنیم در چارچوب شرع همراهی لازم را داشته باشیم.
وی با تأکید بر اهمیت نیازهای شهری افزود: ما هم مانند شهرداری اعتقاد داریم شهر باید زیبا باشد و امکانات در اختیار مردم قرار گیرد لذا بسیاری از موقوفات در سطح شهر با حفظ شرعیات تبدیل به فضای سبز شده و ما هم مخالفتی با این مسئله نداریم و درباره آرامستان نیز باید با تعامل، طرحهایی به اجرا برسد که هم ملاحظات شرعی رعایت شود و هم نیازهای شهری برطرف گردد.
حجتالاسلام اسکندری خاطرنشان کرد: شهرداری قم طرحهای مناسبی برای بازسازی و بهسازی این محدوده دارد و ما هم با الگو گرفتن از پروژههایی مانند صحن امامزاده علیبنجعفر (ع) یا ورودی امامزاده شاه سیدعلی (ع)، آمادگی همکاری با شهرداری قم برای حصول بهترین نتیجه را داریم.
مدیرکل اوقاف قم در پایان گفت: براساس گفتوگوهای اخیر مسیر تفاهم میان اوقاف و شهرداری هموار چ و به زودی تصمیمات مشترکی برای بهسازی آرامستان وادیالسلام اتخاذ خواهد شد.
منبع:شهرداری قم