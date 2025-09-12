باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حاج قاسم: هرگز حاضر نیستم لباس نظامی‌ام تبدیل به کت‌وشلوار شود + فیلم

بخشی از صحبت‌های حاج قاسم سلیمانی در خصوص لباس نظامی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حاج قاسم سلیمانی گفت: هرگز حاضر نیستم لباس نظامی‌ام تبدیل به کت‌وشلوار شود.

 

مطالب مرتبط
حاج قاسم: هرگز حاضر نیستم لباس نظامی‌ام تبدیل به کت‌وشلوار شود + فیلم
young journalists club

مقابله با خدعه و فریب دشمن در کلام شهید سلیمانی + فیلم

حاج قاسم: هرگز حاضر نیستم لباس نظامی‌ام تبدیل به کت‌وشلوار شود + فیلم
young journalists club

امداد حضرت زهرا (س) به رزمندگان در جنگ ۳۳ روزه + فیلم

حاج قاسم: هرگز حاضر نیستم لباس نظامی‌ام تبدیل به کت‌وشلوار شود + فیلم
young journalists club

یاد شهید سلیمانی همراه زوار اربعین حسینی (ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آسیب به طبیعت در آخرین روزهای تابستان + فیلم
۵۶۰

آسیب به طبیعت در آخرین روزهای تابستان + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۴
صدای خاموش برای غزه + فیلم
۴۰۲

صدای خاموش برای غزه + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
عزیزم
عزیزم
عزیزم
۰
۵
پاسخ دادن