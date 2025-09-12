باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که بنا به دعوت همتای روس برای حضور و سخنرانی در یازدهمین مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد به سنپترزبورگ سفر کرده است، از این کتابخانه بازدید کرد، کتابخانهای که در سال ۱۷۹۵ میلادی به عنوان نخستین کتابخانه عمومی در روسیه بنیان نهاده شده است و به نوشته برخی منابع روس، یکی از پنج کتابخانه بزرگ جهان است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این بازدید دنیس تپسکین رئیس کتابخانه ملی روسیه و همچنین احمدی مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری این وزارتخانه و نیز فلاح معاون سفارت کشورمان در مسکو همراهی میکردند.
این بازدید در حالی از سالنهای تاریخی آغاز شد که چیدمان و کتابهای در حال نگهداری در آنها از قرن ۱۸ میلادی تاکنون تغییر نکرده و اسناد تاریخی از جمله نسخ فارسی را در خود جای داده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این بازدید در نشستی با رئیس و جمعی از پژوهشگران ارشد کتابخانه ملی روسیه گفت: چنین کتابخانهای گنجینه و میراثی برای بشریت از جمله در حوزه ایرانشناسی محسوب میشود.
صالحی با اشاره به امضای معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه در دیماه ۱۴۰۳ و تصویب آن در مراجع قانونی دو کشور، همکاری تهران و مسکو در حوزه نسخ خطی را یکی از فرصتهای پیشروی دو کشور عنوان کرد.
وی تصریح کرد: برآورد ما این است که در ایران، حداقل یک میلیون نسخه خطی داشته باشیم که تاکنون ۴۰۰ هزار نسخه آن شناخته شده هستند.
تپسکین رئیس کتابخانه ملی روسیه نیز در این دیدار آمادگی خود را برای توسعه همکاریهای دوجانبه اعلام کرد و گفت: آماده تبادل دانشمندان برجسته و همچنین پژوهشگران جوان با طرف ایرانی هستیم.
طرفین در این دیدار درباره آغاز فرایند فهرستنگاری نسخ خطی فارسی که در روسیه در حال نگهداری است، توافق کردند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این بازدید، کتاب خلیجفارس که گردآورنده آن جواد نوروزی پژوهشگر ایرانی است، را به رئیس کتابخانه ملی روسیه اهدا کرد.
منبع: ایرنا