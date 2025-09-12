باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از حضور در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای سفر به نیویورک در حال انجام است و محدودیت‌ها اهمیت چندانی ندارد. ما فقط برای حضور در سازمان ملل و انجام مذاکرات در چارچوب آن به نیویورک می‌رویم و صرفاً سخنرانی خواهیم داشت؛ بنابراین محدودیتی که اعمال شود برای ما اهمیتی ندارد.

وی افزود: این سفر یک مأموریت مشخص دارد و ان‌شاءالله به آن عمل خواهیم کرد. برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و در صورتی که تا آن زمان مشکل خاصی پیش نیاید و موضوع ویزا‌ها نیز بدون مانع باشد، این سفر قطعاً انجام خواهد شد.

منبع: مهر