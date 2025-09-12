وزیر امور خارجه کشورمان گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای سفر به نیویورک در حال انجام است و محدودیت‌ها اهمیت چندانی ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، پس از حضور در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای سفر به نیویورک در حال انجام است و محدودیت‌ها اهمیت چندانی ندارد. ما فقط برای حضور در سازمان ملل و انجام مذاکرات در چارچوب آن به نیویورک می‌رویم و صرفاً سخنرانی خواهیم داشت؛ بنابراین محدودیتی که اعمال شود برای ما اهمیتی ندارد.

وی افزود: این سفر یک مأموریت مشخص دارد و ان‌شاءالله به آن عمل خواهیم کرد. برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و در صورتی که تا آن زمان مشکل خاصی پیش نیاید و موضوع ویزا‌ها نیز بدون مانع باشد، این سفر قطعاً انجام خواهد شد.

منبع: مهر

برچسب ها: سازمان ملل ، عباس عراقچی
خبرهای مرتبط
یادداشت وزیر امور خارجه در رسانه تونسی:
روابط تهران و تونس نمونه‌ای از تعهد ایران به گسترش پیوند‌های مستحکم با جهان اسلام است
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد؛
برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با عراقچی
در گفتگوی ویژه خبری اعلام شد؛
عراقچی: قانون مجلس در توافق جدید با آژانس کاملا رعایت شده است/ مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسه در ایران مبادله می‌شود
گفتگوی تلفنی دبیر کل سازمان ملل با وزیر امور خارجه
عراقچی: توافق ایران و آژانس منطبق بر قانون مجلس است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۶:۲۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بله اهمیت نداره فقط ایشون بره حالشو ببره ذوق کنه ما رفتیم آمریکا خخخخخخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
دقیقا مثل مکانیزم ماشه گفتید اهمیتی ندارد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
فقط قدرت موشکی و جنگنده و جنگ اطلاعاتی
سازمان ملل سازمان کشک
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
یارو رو تو ده راه نمی دادند سراغ کدخدا رو می‌گرفت
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اصلاح طلب ها بجز گند زدن به مملکت کار دیگه ای نمی تونند انجام دهند.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
دشمن دشمنه حالا بدو بدو برید مذاکره
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
عراقچی بشین سر جات جنگ درست نکن شک نکن جای ارونیوم رو بگی بلافاصله حمله میکنن وایمیستن بمب اتم درست کنید سیاست صفر هیچی بلند نیستید همیشه موضع ضعف داشتید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
شما اصلاح طلبا جنگ راه نداخته بودین که اونم از بس خایه مالی غرب رو کردین راه انداختین و واقعا هرچی نکبت هس زیر سر شماهاست ....# دولت سوم حسن کلید...
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
روح شهید رییسی و امیر عبدالهیان شاد. چه گوهرهایی از دست دادیم
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
دولت سابق متاسفانه زمانی که در امریکا بودن به جای رسیدگی به مسائل بین المللی برای خرید از فروشگاه ها رفته بودن و باعث شدن محدودیت ها اجرا بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
روح شهید رییسی و امیر عبدالهیان شاد. چه گوهرهایی از دست دادیم
۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خطر جنگ و نا امنی با مجوز ورود دوباره جاسوسان آژانس سربازان ارتش آمریکا به سری ترین نقاط ایران
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر یک درصد هم شما ناراحت باشید. فقط به خاطر حق ماموریتتان هست. نه بخاطر مملکت
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۱:۳۸ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
در دولتهای ایرانی (رئیس جمهور) رفتن سالیانه به سازمان ملل سرگرمی شد و اگر یک سال نروند دلشون میگیره!
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بازرسی غرب از خانه ما با کدام مجوز قانونی ملت گفتند.
۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خودشیفتگی غربی تا وقتی سر ملت به فنا نره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
برای شما هیچی اهمیت نداره حتی شکم گشنه مردم با دالر ۱۰۵ تومنی
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اروپا دوست داری اشکالی نداره برو دوری بزن خسته شدی خودتو خسته کردی سوغاتی یادت نره ببری
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
برای اینها فقط گشت و گذار مهمخ بر ن خوش باشن ملت کیلویی چند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اهمیتش به اینه که هر قدر در برابر دشمن کوتاه بیاید بیشتر تحقیرتون میکنه!!!
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
برای شماها و تیم دولت هیچی اهمیت ندارد چه برسه این سفر
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
به نظرم محکوم کنید و اصراف بدید
سازمان ملل خاصیتی ندارد
فقط موشک و زبان زور را دنیا میفهمد
۲
۱۱
پاسخ دادن
مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است/ نیازمند مدالیته جدید هستیم
بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران
عراقچی: در نشست کمیسیون امنیت ملی درباره توافق اخیر با آژانس گفت‌و‌گو شد
ایراد مجلس به آئین‌نامه دولت درباره بیمه پایه
انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی
توصیه عراقچی به ۳ کشور اروپایی درباره «اسنپ‌بک»
رضایی: باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر رژیم صهیونیستی ایستاد
مجلس از منافع ملت ایران خصوصا حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد
آخرین اخبار
توصیه عراقچی به ۳ کشور اروپایی درباره «اسنپ‌بک»
مجلس از منافع ملت ایران خصوصا حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد
عراقچی: در نشست کمیسیون امنیت ملی درباره توافق اخیر با آژانس گفت‌و‌گو شد
مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی است/ نیازمند مدالیته جدید هستیم
بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران
رضایی: باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر رژیم صهیونیستی ایستاد
انتصاب مدرسی به عنوان عضو شورای ملی ایمنی زیستی
ایراد مجلس به آئین‌نامه دولت درباره بیمه پایه
برگزاری جلسه سران قوا در نهاد ریاست جمهوری
۲۷ مهر؛ آخرین مهلت استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شورا‌ها
ضرورت باز تعریف مالکیت عمومی در جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور
برای آموزش موثر باید از فضا‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی به صورت هم‌افزا بهره گرفت
ورود دیوان محاسبات کشور به بررسی هزینه‌ها در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر
تطبیق توافق جدید با آژانس با قانون مجلس در حضور وزیر امور خارجه
لاریجانی خواستار اقدام قاطع و عملی دولت‌های اسلامی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی شد
روابط تهران و تونس نمونه‌ای از تعهد ایران به گسترش پیوند‌های مستحکم با جهان اسلام است
برنامه‌های دولت برای «تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص بررسی شد
برگزاری جلسه اضطراری کمیسیون امنیت ملی مجلس با عراقچی
مسئولانی که وظیفه نظارت و توزیع نهاده‌های دامی را به درستی انجام نمی‌دهند، مجرم هستند
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۲ شهریور