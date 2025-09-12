باشگاه خبرنگاران جوان - آلو یکی از میوه‌های محبوب و مفید است که در مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی متفاوت پرورش می‌یابد. این میوه خوش رنگ و لعاب در برای درست کردن غذا هم کاربرد دارد. علاوه بر این آلو‌ها بسیار مغذی و دارای مزایای مختلف سلامتی است. آن‌ها حاوی بسیاری از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی اکسیدان‌ها هستند که ممکن است به شما در کاهش خطر ابتلا به چندین بیماری مزمن کمک کنند.هم اکنون این میوه خوشمزه در باغ‌های روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین به بار نشسته و کشاورزان در حال جمع آوری این محصول خوشمزه هستند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.