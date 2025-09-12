شهروندخبرنگار ما تصاویری از برداشت آلو در مزارع روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آلو یکی از میوه‌های محبوب و مفید است که در مناطق مختلف با شرایط آب و هوایی متفاوت پرورش می‌یابد. این میوه خوش رنگ و لعاب در برای درست کردن غذا هم کاربرد دارد. علاوه بر این آلو‌ها بسیار مغذی و دارای مزایای مختلف سلامتی است. آن‌ها حاوی بسیاری از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی اکسیدان‌ها هستند که ممکن است به شما در کاهش خطر ابتلا به چندین بیماری مزمن کمک کنند.هم اکنون این میوه خوشمزه در باغ‌های روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین به بار نشسته و کشاورزان در حال جمع آوری این محصول خوشمزه هستند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی -  قزوین

برداشت آلو در مزارع روستای گردشگری توآباد

برداشت آلو در مزارع روستای گردشگری توآباد

برداشت آلو

برداشت آلو در مزارع روستای گردشگری توآباد

برداشت آلو در مزارع روستای گردشگری توآباد + عکس

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: برداشت میوه ، محصولات کشاورزی ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار چهارمحال و بختیاری؛
فیلمی از برداشت انگور از باغ های روستای جغدان
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
افزایش ۵ برابری تولیدات کشاورزی در نیشابور + عکس
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
بیوگاز؛ تکنیکی در راستای بهره وری و افزایش تولید محصولات کشاورزی + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برداشت آلو در مزارع روستای گردشگری توآباد + عکس
معلمان مهرآفرین همچنان چشم انتظار تبدیل وضعیت
آخرین اخبار
برداشت آلو در مزارع روستای گردشگری توآباد + عکس
معلمان مهرآفرین همچنان چشم انتظار تبدیل وضعیت
رنجش دارندگان کارت معافیت پزشکی برای جذب در دستگاه‌های اجرایی و خصوصی
جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ص) به میزبانی هیئت حراس الحرام ماهدشت + فیلم
رنجش زوجین از تأخیر در پرداخت وام ازدواج در بانک‌ها
قطعی مکرر آب اهالی روستای جهان را به دردسر انداخت + عکس
رنجش شهروندان از تاریکی خیابان منتهی به مجموعه ورزشی و داخل مجموعه کوثر در یاسوج
روستای هفتخانه در روز ۱۷ ربیع الاول غرق در شادی و نشاط شد + فیلم