تیم کانوپولو جوانان ایران با پیروزی برابر ژاپن به نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا ۱۹ تا ۲۳ شهریور در پوتراجایا مالزی برگزار می‌شود. ملی‌پوشان زیر ۲۱ سال ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر یک ژاپن را شکست دادند و به نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کردند.

این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محی‌الدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حق‌جو در رقابت‌ها شرکت کرده است.

در این بازی امیررضا کیانی ۳ گل، آریان نصیری ۲ گل، محی‌الدین کریمی ۲ گل و سپنتا محسنی برای ایران گلزنی کردند.

جوانان ایران فردا (شنبه) در دور نیمه‌نهایی به مصاف مالزی میزبان خواهند رفت.

برچسب ها: کانوپولو ، مسابقات قهرمانی آسیا
تبادل نظر
