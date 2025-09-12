باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا ۱۹ تا ۲۳ شهریور در پوتراجایا مالزی برگزار میشود. ملیپوشان زیر ۲۱ سال ایران در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۸ بر یک ژاپن را شکست دادند و به نیمهنهایی مسابقات قهرمانی آسیا صعود کردند.
این تیم با ترکیب آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی، آرش عراقی، پرهام نوری، امیررضا کیانی، نیما رازدشت و محیالدین کریمی با هدایت اشکان صیادی و مصطفی حقجو در رقابتها شرکت کرده است.
در این بازی امیررضا کیانی ۳ گل، آریان نصیری ۲ گل، محیالدین کریمی ۲ گل و سپنتا محسنی برای ایران گلزنی کردند.
جوانان ایران فردا (شنبه) در دور نیمهنهایی به مصاف مالزی میزبان خواهند رفت.