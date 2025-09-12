براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۲۱ شهر خوزستان در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز جمعه بیستم و یکم شهریور_ منتهی به ساعت ۱۰:۰۰ در شهرهای آبادان، ایذه، اندیمشک، آغاجری، اندیکا، اهواز، باغملک، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، گتوند، لالی، ملاثانی، هفتکل، هندیجان و هویزه در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور

