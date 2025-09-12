سخنگوی طالبان با بیان اینکه افغانستان هیچ نقشی در حملات ۱۱ سپتامبر نداشته است، این رویداد را بهانه‌ای برای اشغال افغانستان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلام کرد که این رویداد هیچ ارتباطی به افغانستان نداشته و از آن به عنوان بهانه‌ای برای اشغال این کشور استفاده شده است.

ذبیح‌الله مجاهد تأکید کرد که افغانستان هیچ نقشی در این حملات ایفا نکرده و این عملیات در خارج از مرزهای افغانستان طراحی و اجرا شده است.

وی همچنین یادآور شد که طالبان در زمان وقوع حملات، آن را محکوم کرده و از آمریکا خواسته بود تا به صورت بی‌طرفانه عوامل این حادثه را بررسی کند.

سهیل شاهین، سرپرست سفارت طالبان در دوحه، نیز پیشتر بر عدم مشارکت اتباع افغانستان در این حملات تأکید کرده بود.

 بر اساس گزارش‌ها، هواپیماربایان متشکل از ۱۵ تبعه عربستان، دو تبعه امارات، یک تبعه مصر و یک تبعه لبنان بودند.

 پس از این حملات، آمریکا در اکتبر ۲۰۰۱ حملات هوایی به افغانستان را آغاز کرد و به مدت بیست سال در این کشور حضور نظامی داشت.

برچسب ها: ۱۱ سپتامبر ، اشغال افغانستان ، جنایات آمریکا در افغانستان
