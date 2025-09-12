جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز پیشکسوت اهل کرمانشاه در ۶۸ سالگی دارفانی را وداع گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابطعمومی خانه موسیقی ایران، جمشید عزیزخانی خواننده و آهنگساز اهل کرمانشاه و خطه زاگرس پس از یک دوره بیماری پنجشنبه (۲۰ شهریورماه) در بیمارستانی در تهران دارفانی را وداع گفت.
عزیزخانی خواننده و آهنگساز کُرد از اشاعهدهندگان فرهنگ موسیقایی زاگرسنشینان غرب ایران متولد مهر ۱۳۳۵ در کرمانشاه بود. او فعالیت هنری خود را در سال ۱۳۵۳ با شرکت در اردوی رامسر آغاز کرد و در رشته آواز مقام نخست را به دست آورد.
نخستین آثار رسمیاش، «سفرنامه کردستان» و «ریوار»، در سالهای آغازین انقلاب اسلامی منتشر شدند و مورد استقبال فراوان قرار گرفتند. در دوران جنگ تحمیلی، عزیزخانی با حضور فعال در صداوسیمای کرمانشاه و مراکز غرب کشور، دهها اثر کردی و فارسی برای رزمندگان و مردم مناطق جنگزده اجرا کرد.
عزیزخانی تاکنون حدود ۸۰۰ قطعه موسیقی محلی و ملی تولید کرده و از چهرههای شاخص موسیقی کردی و ایرانی است.
آثار او همواره بازتابی از شادیها و رنجهای مردم زاگرس بوده و نقش مهمی در ماندگاری فرهنگ بومی داشته است.
عزیزخانی علاوه بر قطعات محلی، آهنگهای مناسبی نیز ساخته است. او از اواخر جنگ تحمیلی فعالیت خود را به تهران منتقل و از سال ۱۳۷۸ به طور رسمی با مرکز موسیقی صداوسیما همکاری کرد.
خانه موسیقی ایران درگذشت این هنرمند را به خانواده محترم او و جامعه موسیقی تسلیت میگوید.