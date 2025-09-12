پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی آسیا به میزبانی احمدآباد هند از ۱۲ تا ۱۹ مهر برگزار میشود و تیم ملی واترپلوی ایران در گروه A این رقابتها با تیمهای ملی کویت، چین، ازبکستان و هنگکنگ همگروه شد. گروه B نیز شامل تیمهای ملی واترپلو ژاپن، سنگاپور، قزاقستان، هند و تایلند است.
برنامه بازیهای ایران:
جمعه ۱۲ مهر، ایران و چین ساعت ۱۰:۳۰
شنبه ۱۳ مهر، ایران و هنگکنگ ساعت ۱۲
یکشنبه ۱۴ مهر، ایران و ازبکستان ساعت ۱۰:۳۰
دوشنبه ۱۵ مهر، ایران و کویت ساعت ۱۱:۲۵
پس از پایان مرحله گروهی، تیمهای برتر هر گروه راهی مرحله نیمهنهایی خواهند شد تا برای کسب عناوین برتر آسیا به مصاف یکدیگر بروند و در مراحل حذفی ابتدا تیمهای اول با چهارم و دوم با سوم بازی خواهند داشت.
۸ تیم برتر راهی بازیهای آسیایی ناگویا میشوند.