دروازه‌بان جدید منچسترسیتی عنوان کرد آماده بازی برای سیتی در لیگ برتر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جان‌لوئیجی دوناروما، دروازه‌بان پاری‌سن‌ژرمن، با قراردادی پنج‌ساله به منچسترسیتی پیوست تا شاگرد پپ گواردیولا شود. مبلغ این انتقال ۳۰ میلیون یورو اعلام شده است و دوناروما به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال ایتالیا تبدیل شد که زیر نظر پپ گواردیولا کار می‌کند.

این دروازه‌بان ۲۶ ساله به سایت منچسترسیتی گفت: بازی در لیگ برتر حس فوق‌العاده‌ای دارد، من برای این چالش آماده‌ام. لیگ برتر بهترین لیگ جهان است و من همیشه رویای بازی در اینجا را داشته‌ام. بازی در این لیگ هدف هر بازیکنی است. از حضور در اینجا بسیار خوشحالم و امیدوارم بتوانم اعتماد باشگاهی را که واقعاً می‌خواست با من قرارداد امضا کند، جبران کنم. هر بازیکنی در جهان رویای حضور در منچسترسیتی را دارد. حضور در سیتی یک اتفاق خاص و افتخارآمیز است. من راهی تیمی شده‌ام که پر از ستاره است و مربی‌ای دارد که از بهترین مربیان تاریخ فوتبال جهان است. حضور در چنین تیمی افتخار بزرگی است و امیدوارم که روز‌های خوبی را تجربه کنم.

او درباره رقابت با جیمز ترافورد نیز گفت: رقابت برای همه خوب است. مشتاقانه منتظر ملاقات با جیمز و بقیه هم‌تیمی‌هایم هستم. ما باید یک تیم قوی و منسجم ایجاد کنیم که در آن همه مراقب یکدیگر باشند. فکر می‌کنم این یک عنصر کلیدی برای موفقیت است. مطمئن هستم که با ترافورد و همه افراد دیگر، می‌توانیم این فصل را برای منچسترسیتی به یک فصل موفق تبدیل کنیم.

منچسترسیتی فصل جدید لیگ جزیره را ناامیدکننده آغاز کرده و در سه بازی برگزارشده‌اش دو بار شکست خورده است و تنها سه امتیاز دارد.

