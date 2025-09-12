رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با یکسان سازی نرخ آرد و گندم، حداقل ۳۰ درصد از هدررفت و قاچاق آرد و گندم جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: تازمانیکه یکسان سازی آرد و نان صورت نگیرد و قیمت واقعی برای آرد در نظر گرفته نشود، اصلاح الگوی مصرف عملیاتی نخواهد شد.

به گفته وی، با واقعی شدن قیمت آرد و گندم، الگوی مصرف عملیاتی می شود. در شرایطی که قیمت ارد به طور متوسط هزارتومان داده می شود، مصرف تغییری نخواهد داشت و ارائه بن کارت و دیگر مسائل نمی تواند راهگشا باشد.

هاشمی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که از زمان برداشت تا سفره خانوار حداقل ۳۰ درصد گندم هدر می رود که با یکسان سازی نرخ آرد و نان، بعد از مرحله برداشت جلوی هدررفت گرفته می شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در شرایط کنونی ۱۰ تا ۱‌۰.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز واحدهای خبازی است که با اصلاح قیمت آرد و نان و جلوگیری از هدررفت آرد، حداکثر گندم مورد نیاز ۹ میلیون تن خواهد بود.