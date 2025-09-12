باشگاه خبرنگاران جوان - ویروسی در بزرگسالان اغلب علائمی خفیف مانند سرماخوردگی و آبریزش بینی به همراه دارد، اما برای نوزادان، به‌ویژه در ماه‌های نخست زندگی، می‌تواند به تهدیدی جدی تبدیل شود.

پزشکان مدت‌ها براین باور بودند که تنها نوزادان نارس یا کودکانی با بیماری‌ها و مشکلات زمینه‌ای ممکن است علائم حاد ویروس «آراس وی» را تجریه کنند، اما یک پژوهش تازه این تصور را زیر سؤال برده است.

پژوهشی گسترده در سوئد روی بیش از ۲.۳ میلیون کودک متولد شده بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۲ نشان داد که حتی نوزادان سالم و متولدشده در موعد طبیعی می‌توانند بر اثر ویروس «آر اس وی» به‌شدت بیمار شوند و به بستری طولانی مدت یا مراقبت‌های ویژه احتیاج پیدا کنند.

حدود ۱.۷ درصد کودکان در این پژوهش به «آراس وی» مبتلا شدند و ۱۲ درصد از آنها (بیش از ۴۶۰۰ کودک) علائم شدید تجربه کردند.

میانگین سنی نوزادانی که به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شدند، کمتر از دو ماه بود و بیشترشان هیچ بیماری زمینه‌ای نداشتند.

به گزارش یورونیوز، عوامل مرتبط با خطر بالای ابتلا به این ویروس شامل تولد در زمستان، داشتن خواهر یا برادر کوچک‌تر از سه سال و وزن پایین هنگام تولد بودند؛ به‌طور مثال نوزادان کم‌وزن چهار برابر بیشتر در معرض خطر قرار داشتند.

دکتر «ساموئل ردین»، پزشک کودکان در استکهلم و از نویسندگان پژوهش، تأکید کرد که هرچند تاکنون بیشتر اقدامات پیشگیرانه بر کودکان دارای بیماری‌های زمینه‌ای متمرکز بوده‌اند، اما این مطالعه نشان می‌دهد که حتی نوزادان سالم هم باید در گروه‌های پرخطر قرار بگیرند، به‌ویژه اکنون که دارو‌های پیشگیرانه مؤثرتری در دسترس هستند.

پزشکان توصیه می‌کنند برای محافظت از نوزادان باید برخی عادات ساده را رعایت کرد: اگر بیمار هستید از نزدیکی به کودک پرهیز کنید و هنگام ابراز محبت از بوسیدن اطراف دهان یا بینی نوزاد خودداری نمایید، چرا که علاوه بر «آراس وی»، ویروس‌های دیگری مانند هرپس می‌توانند بیماری‌های بسیار خطرناکی در نوزادان ایجاد کنند. بهترین راه، بوسیدن پشت سر یا بازی با پا‌های کوچک نوزاد است تا بدون به خطر انداختن سلامت او، محبت و صمیمیت ابراز شود.