مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت:در شهرستان هوراند ۴۵۰۰ نفر از کشاورزان، روستائیان و عشایر تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند و تاکنون ۱۸۵ نفر از این افراد از مزایای بازنشستگی، کارافتادگی کلی و فوت بهره‌مند شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -دکتر امین بلالی مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در حاشیه مراسم اهدای احکام بازنشستگی  گفت:امروز با افتخار شاهد بازنشستگی یک زن و شوهر عشایری با ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه هستیم که این امر نشان‌دهنده تداوم حمایت صندوق از اقشار مولد و زحمتکش کشور است.

وی تأکید کرد:صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر همواره در مسیر گسترش پوشش بیمه‌ای گام برمی‌دارد و تلاش دارد امنیت اجتماعی و آینده شغلی این قشر را تضمین کند.

وی در پایان ضمن تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی محلی گفت:این مراسم نماد حمایت عملی دولت از عشایر و روستائیان کشور است و امیدواریم با اطلاع‌رسانی گسترده، سایر افراد واجد شرایط نیز به عضویت صندوق درآیند.

بازنشستگی بیمه شدگان بیمه روستایی ، صندوق بازنشستگی
