مقامات پس از گزارش‌هایی درباره تهدیدات و زخمی شدن یک نفر، ساختمانی در آکادمی نیروی دریایی آمریکا را تخلیه کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مقامات می‌گویند مقامات امنیتی در حال تخلیه یک ساختمان در آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده در مریلند هستند؛ پس از گزارش‌هایی درباره تهدیدات علیه این مدرسه نظامی.

آکادمی نیروی دریایی ایالات متحده در مریلند روز پنجشنبه به حالت تعطیلی و قرنطینه موقت درآمد و یک ساختمان در پاسخ به گزارش‌هایی درباره تهدیدات علیه این مدرسه نظامی تخلیه شد. مقامات اعلام کردند که یک نفر نیز مجروح شده است.

ستوان ناوید لمر، سخنگوی پایگاهی که رئیس آکادمی است، در بیانیه‌ای گفت فرد مجروح با بالگرد به بیمارستان منتقل شده و وضعیت او پایدار است.

او گفت تا ساعات اولیه روز جمعه، حالت قرنطینه و تخلیه اعلام شد.

لمر گفت امنیت «پشتیبانی دریایی آناپولیس» و اجرای قانون محلی به گزارش‌های مربوط به فعالیت مشکوک پاسخ داده‌اند. جزئیات بیشتری در مورد ماهیت تهدید و چگونگی مجروح شدن فرد بلافاصله در دسترس نبود.

لمر قبلاً گفته بود که آکادمی «از روی احتیاط فراوان» در حالت تعطیلی و قرنطینه قرار گرفته است.

پلیس در نزدیکی سالن بنکرافت دیده شد که دانشجویان افسری را در بیش از ۱۶۰۰ اتاق خوابگاه خود اسکان می‌دهد. به گفته وبسایت این مدرسه، این خوابگاه بزرگ‌ترین خوابگاه تک‌کالج در جهان محسوب می‌شود.

منبع: اسوشیتدپرس

برچسب ها: نیروی دریایی آمریکا ، حوادث بین الملل
