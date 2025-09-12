مهاجم جدید یوونتوس ابراز امیدواری کرد بتواند عملکرد خوبی در تیم جدیدش داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لوئیس اوپندا بازیکن ۲۵ ساله با قراردادی قرضی شامل بند خرید که در شرایطی خاص فعال می‌شود، راهی بیانکونری شده است.

او در صحبت‌هایی درباره حضور در یوونتوس گفت: می‌دانم سری آ چقدر دشوار است، اما فکر می‌کنم مهارت‌هایم می‌تواند مفید باشد. می‌خواهم به تیم کمک کنم. من و تودور (سرمربی تیم) صحبت کرده‌ایم و او می‌داند که من ترجیح می‌دهم به عنوان مهاجم نوک بازی کنم. من آماده‌ام، اما هنوز باید روی برخی جزئیات کار کنم تا به بازیکن کامل‌تری تبدیل شوم.

او در طول دو فصل بازی برای لایپزیگ موفق به ثبت ۴۱ گل و ۱۸ پاس گل در ۹۳ بازی شد.

همچنین روزنامه گاتزتا دلو اسپورت خبر داد ساندرو تونالی مورد توجه سران یوونتوس تورین قرار گرفته است. "بانوی پیر" قصد دارد بر سر انتقال تونالی که ارزشش ۶۰ میلیون یورو تخمین زده می‌شود، با نیوکاسل مذاکره کند. او فصل گذشته در ۴۵ بازی برای "کلاغ‌ها" شرکت کرد و شش گل و سه پاس گل را به ثبت رساند. قرارداد فعلی او با نیوکاسل پایان ژوئن ۲۰۲۸ منقضی می‌شود.

