سعید دوست احدی مدیرعامل انجمن حمیات زندانیان مراغه گفت: این زندانیان با اختصاص هزینه‌های مجلس ترحیم، شب هفت و چهلم پنج نفر از متوفیان در این شهرستان از زندان آزاد شده‌اند.

وی افزود: هزینه‌های آزادی این زندانیان به میزان ۲۵۰ میلیون تومان از طرف خانواده‌های مرحومین حمید خرسندی، فریبا الیاس زاده، فاطمه رنجی، بتول اسدیه و فدایی وطن پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون با کمک یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی خیران مراغه‌ای ۴۰ زندانی جرایم غیر عمد از زندان آزاد شده‌اند.

به گفته مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مراغه، تخصیص هزینه مراسم شب هفت، چهلم و سالگرد برای آزادی زندانیان به یک سنت حسنه در مراغه تبدیل شده است.