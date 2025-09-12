باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - ایران در مرحله نیمهنهایی مسابقات بینالمللی اسکیت رولبال عمان از سد تیم قدرتمند هند گذشت.
تیم منصف ایران در یک دیداری سخت و پایاپای توانست با نتیجه ۴ بر ۳ این تیم را از پیشرو بردارد و به فینال رقابتها صعود کند.
این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم هند یکی از برترین تیمهای جهان در بخش باشگاهی و ملی به حساب میآید.
شاگردان صفی یاری مازندرانی پیش از این نیز توانسته بودند در مرحله مقدماتی نمایندگانی از عمان و امارات را شکست بدهند و به عنوان صدرنشین از گروه خود صعود کنند.
گفتنی است تیم ایران برای رسیدن به مقام قهرمانی فردا در مقابل تیم قدرتمند مصر صف آرایی خواهد کرد