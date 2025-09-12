افشاری‌نیا گفت: دو سریال الف ویژه در حوزه دفاع مقدس در دست تولید است، که می‌توان به یک سریال پرواز در پرواز با محوریت شهید حاج احمد کاظمی و موضوع سردار شهید حاج حسین خرازی اشاره کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - یوسف افشاری‌نیا، مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان در نشست خبری تشریح برنامه‌های «ایران جان» با اعلام این خبر که دو سریال الف ویژه در حوزه دفاع مقدس در سازمان صداوسیما، سیمافیلم و اداره‌کل فیلمنامه مقدمات آن در حال طی شدن است. یک سریال ۱۳ قسمتی مستند - داستانی با نام «پرواز در پرواز» با محوریت شهید حاج احمد کاظمی و سریال ۲۶ قسمتی الف ویژه با موضوع سردار شهید حاج حسین خرازی و لشگر ۱۴ امام حسین (ع) در مرحله نگارش فیلمنامه است. البته پیش تولید سریال حاج احمد کاظمی شروع شده است. 

افشاری‌نیا ادامه داد: همچنین، سریالی با نام «بند ناف» با موضوع جمعیت و فرزندآوری مراحل نگارش فیلمنامه را طی می‌کند. دو سریال طنز هم در حال نگارش فیلمنامه است، که امیدواریم دو سریال به مرحله تصویربرداری برسد و پیش تولید سه سریال دیگر برای امسال آغاز شود.

تبادل نظر
United States of America
ناشناس
۲۱:۵۰ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
باسلام واقعا خوشحال شدم وخداقوت میگویم به عزیزانی که گرچه خیلی دیر به فکر ساختن فیلم زندگینامه این شهیدان بزرگوار وافتخارات استانم اصفهان افتادن برای شادی روح همه شهیدان من جمله شهیدان خرزای کاظمی همت شاهمرادی قجه ای صلوات
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Mahmodا
۱۸:۴۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
یادشان گرامی روحشان شاد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام و درود خدا و ملائکه و اولیا بر شهیدان
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
Шива
۰۶:۰۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
با سلام خدمت دوستان عزیز
چه قدر از خواندن این خبر خوشحال شدم شهدای عزیزمون رو باید نسل جدید بهتر بشناسند و امیدوارم فیلمی در مورد شهید همت و شهید خرازی حتمأ ساخته بشود.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
سلام شادی روح حاج حسین
Iran (Islamic Republic of)
امیرحسین
۱۷:۴۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
روحشان شاد ویادشان گرامی باد ?????
۰
۵
پاسخ دادن
