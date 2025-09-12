باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - یوسف افشاری‌نیا، مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان در نشست خبری تشریح برنامه‌های «ایران جان» با اعلام این خبر که دو سریال الف ویژه در حوزه دفاع مقدس در سازمان صداوسیما، سیمافیلم و اداره‌کل فیلمنامه مقدمات آن در حال طی شدن است. یک سریال ۱۳ قسمتی مستند - داستانی با نام «پرواز در پرواز» با محوریت شهید حاج احمد کاظمی و سریال ۲۶ قسمتی الف ویژه با موضوع سردار شهید حاج حسین خرازی و لشگر ۱۴ امام حسین (ع) در مرحله نگارش فیلمنامه است. البته پیش تولید سریال حاج احمد کاظمی شروع شده است.

افشاری‌نیا ادامه داد: همچنین، سریالی با نام «بند ناف» با موضوع جمعیت و فرزندآوری مراحل نگارش فیلمنامه را طی می‌کند. دو سریال طنز هم در حال نگارش فیلمنامه است، که امیدواریم دو سریال به مرحله تصویربرداری برسد و پیش تولید سه سریال دیگر برای امسال آغاز شود.