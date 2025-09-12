مسابقات ووشو قهرمانی نونهالان آذربایجان شرقی در مراغه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -ایراهیمی رئیس هیات ووشو آذربایجان شرقی در مراغه گفت: این رقابت‌ها با شرکت ۶۵ ورزشکاراز هشت شهر استان برگزار شد.

وی افزود: ورزشکاران شرکت کننده پس از دو سال وقفه ودربخش ساندا باهم به رقابت پرداختند

وی اضافه کرد: نفرات برتراین رقابت‌ها به مسابقات کشوری اعزام می‌شوند.

رئیس هیات ووشو آذربایجان شرقی افزود: رقابت‌های ووشو دختران نونهال نیز با شرکت ۵۰ ورزشکار روز جمعه برگزار شد.

ابراهیمی گفت: این رقابت‌ها در گرامیداشت ولادت باسعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و هفته وحدت در سال ورزشی شهید کنعانی مراغه برگزار شد.

