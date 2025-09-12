باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس روز جمعه با اعلام آمار بهروزشده گفت دستکم ۵۱ نفر در جریان اعتراضات خشونتبار ضد فساد در نپال در این هفته کشته شدهاند. این در حالی است که ابعاد کامل هرج و مرجی که به سرنگونی دولت انجامید، در حال آشکار شدن است.
مذاکرات بین رئیسجمهور، نمایندگان معترضان، چهرههای کلیدی بالقوه که ممکن است یک دولت موقت را رهبری کنند، و ارتش - که مقررات منع عبور و مرور اعمال کرده و کنترل خیابانها را به دست گرفته - ادامه دارد.
دستکم ۲۱ معترض در میان کشتهشدگان بودند که عمدتاً روز دوشنبه و در جریان برخورد پلیس با تظاهرات علیه ممنوعیت دولت بر رسانههای اجتماعی، فساد و حکمرانی ضعیف کشته شدند.
روز سهشنبه، معترضان مجلس را به آتش کشیدند، کی. پی. شارما اولی از سمت نخستوزیری استعفا داد و سپس ارتش کنترل خیابانها را به دست گرفت.
ارتش نپال روز جمعه گفت که بیش از ۱۰۰ قبضه اسلحه که در جریان قیام به غارت رفته بود را بازیابی کرده است. در جریان این قیام، دیده شد که معترضان تفنگهای اتوماتیک در دست دارند.
بینود گیمیره، سخنگوی پلیس، به خبرگزاری فرانسه گفت: «تاکنون ۵۱ نفر در این هفته در اعتراضات جان باختهاند که شامل حداقل ۲۱ معترض و سه مأمور پلیس میشود.»
او افزود که بیش از ۱۲۵۰۰ زندانی که در جریان این هرج و مرج از زندانهای متعدد در سراسر کشور فرار کردهاند، همچنان فراری هستند.
گیمیره گفت: «حدود ۱۳۵۰۰ زندانی فرار کرده بودند - برخی دستگیر شدهاند، ۱۲۵۳۳ نفر هنوز در فرار هستند.»
کشتهشدگان شامل زندانیانی میشدند که در حین یا پس از فرار در درگیری با نیروهای امنیتی نپال کشته شدند.
برخی از فراریان سعی کردهاند از مرز وسیع و قابل نفوذ به هند عبور کنند، که دهها نفر از آنان توسط نیرهای مرزی هند دستگیر شدهاند.
منبع:خبرگزاری فرانسه