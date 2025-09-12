باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ جعفر عباس‌علی‌پور،رئیس پلیس آگاهی استان قم از شناسایی و دستگیری عاملان چندین فقره سرقت از مغازه‌های سطح شهر قم خبر داد و گفت:این سرقت‌ها که در طول روز با تخریب شیشه سکوریت مغازه‌های تعطیل اما بدون کرکره بسته انجام می‌شد، موجب نارضایتی گسترده اصناف شده بود.

او افزود:سارقان با موتورسیکلت سرقتی و چهره پوشیده، لپ‌تاپ‌ها را هدف قرار می‌دادند. با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان و بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی، متهمان که از مجرمان سابقه‌دار بودند، صبح امروز در حال مصرف مواد مخدر دستگیر شدند.

بخشی از اموال مسروقه کشف شده و تحقیقات برای شناسایی جرایم احتمالی دیگر ادامه دارد.

منبع:پلیس قم