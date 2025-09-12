سارقان سابقه داری که با موتورسیکلت سرقتی و چهره پوشیده، لپ‌تاپ‌ها را هدف قرار می‌دادند، با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس قم حین مصرف مواد مخدر دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ جعفر عباس‌علی‌پور،رئیس پلیس آگاهی استان قم از شناسایی و دستگیری عاملان چندین فقره سرقت از مغازه‌های سطح شهر قم خبر داد و گفت:این سرقت‌ها که در طول روز با تخریب شیشه سکوریت مغازه‌های تعطیل اما بدون کرکره بسته انجام می‌شد، موجب نارضایتی گسترده اصناف شده بود.

او افزود:سارقان با موتورسیکلت سرقتی و چهره پوشیده، لپ‌تاپ‌ها را هدف قرار می‌دادند. با تلاش شبانه‌روزی کارآگاهان و بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی، متهمان که از مجرمان سابقه‌دار بودند، صبح امروز در حال مصرف مواد مخدر دستگیر شدند. 

بخشی از اموال مسروقه کشف شده و تحقیقات برای شناسایی جرایم احتمالی دیگر ادامه دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع:پلیس قم

برچسب ها: سرقت اموال ، نیروی انتظامی قم
خبرهای مرتبط
کیفرخواست متهمان باند سرقت مسلحانه مقرون به آزار کارخانجات قم صادر شد
دستگیری زن و شوهر سارق طلا با تلاش پلیس قم
دستگیری سارقان حرفه‌ای منازل مسکونی قم+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اشد مجازات
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
سارقان شیشه شکن ?????????
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
الان چرا پخش کردی و چرا شطرنجی کردی ..چ مفهومی داشت
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا قوه قضائیه برخورد جدی نمی کنه؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
چرا قوه قضائیه برخورد جدی نمی کنه؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احمدرضا
۱۳:۵۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
صابر جان خیلی واضح بود واقعا...
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
از مامورین مقتدر و مومن فراجا تشکر می کنیم.خداوند یاورتان باد.
۱
۱۳
پاسخ دادن
ممنوعیت کافه‌داری در قم شایعه یا واقعیت؟
آخرین اخبار
ممنوعیت کافه‌داری در قم شایعه یا واقعیت؟
آغاز اردوی توانمندسازی کادر نوجوان کانون‌های مساجد قم
«روز قم» در تقویم رسمی کشور ثبت شد
آغاز عملیات ایمن سازی محور روستایی قاهان – جعفرآباد قم
۲ فوتی و هشت مصدوم در دو سانحه رانندگی در قم
لباس فرم؛ دغدغه‌ای تکراری در آستانه مهر/ روایت والدین قمی از بی‌نظمی و گرانی