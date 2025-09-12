افزایش رطوبت و شرجی از فردا عصر در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا روز سه شنبه تغییر محسوس دمایی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه طی امروز و فردا (به ویژه امروز)، سرعت وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود، تصریح کرد: احتمال وقوع گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهرها در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود.

سبزه زاری ادامه داد: همچنین از اواخر وقت فردا تا اواسط روز سه شنبه جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوب شرقی و تا حدودی مرکز استان خواهد شد.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۷ و ایذه با دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۲ و کمینه دمای ۲۹.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

