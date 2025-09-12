به مناسبت روز ملی سینما دو فیلم از کامران شیردل فردا به نمایش درمی‌آید و در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز، نسخه‌ای از آثار مرمت شده این فیلمساز به همراه چند اثر دیگر اکران می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی درنظر دارد مستند‌های «پیکان» و «تنهایی اول» ساخته کامران شیردل را به مناسبت روز ملی سینما، ساعت ۱۵ شنبه ۲۲ شهریورماه در سالن نمایش خود پخش خود کند.

فیلم ۲۲ دقیقه‌ای «پیکان» فیلم مشهور کامران شیردل، مستندی صنعتی و بی‌کلام از مراحل ساخت و تولید خودروی پیکان است.

«تنهایی اول» فیلم دیگر او که روز شنبه ۲۲ شهریورماه در سالن حقیقت روی پرده می‌رود، برنده جایزه جشنواره فیلم مستند فیکه پرتغال و موضوع آن درباره پیرمردی نگهبان در یک سایت انرژی خورشید در کیش است. این مستند ۱۸ دقیقه است. 

در کارنامه کامران شیردل سینماگر سرشناس ایرانی علاوه بر مستند‌های شاخصی همچون «پیکان»، «تنهایی اول»، «اون شب که بارون اومد» و «تهران پایتخت ایران است»، فیلم «صبح روز چهارم» به عنوان یکی از مهمترین آثار داستانی موج نوی سینمای ایران دیده می‌شود.

تماشای مستند‌های «پیکان» و «تنهایی اول» برای دوستداران سینمای مستند رایگان است.

همچنین به گزارش ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، انجمن سینمای جوانان ایران در این دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران قصد دارد با همکاری فیلمخانه ملی ایران، منتخبی از فیلم‌های کوتاه مرمت‌شده سینماگران ایرانی را در یک «بخش ویژه» برای علاقه‌مندان به نمایش در آورد.

به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان جشنواره تهران با میراث سینمای کوتاه، آثار کوتاه کلاسیک داستانی، مستند، انیمیشن و منتخبی از فیلم‌های کوتاه بزرگان سینمای ایران در «بخش ویژه» این رویداد مرور خواهد شد.

در این بخش که در قالب همکاری مشترک ستاد چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با «فیلمخانه ملی ایران» طراحی شده، نسخه مرمت شده منتخبی از آثار کوتاه «محمدرضا اصلانی»، «کامران شیردل»، «تهران در آثار فیلمسازان فیلم کوتاه دهه ۶۰ و ۷۰» و تعدادی از فیلم‌های انیمیشن دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی روی پرده خواهد رفت.

اسامی این فیلم‌های کوتاه و نیز جدول برنامه‌های این بخش، در روز‌های منتهی به جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

