مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: با توجه به شرایط بارش کشور‌های هند و پاکستان در نیمه دوم پاییز یا اوایل زمستان احتمال می‌رود که چند دسته ملخ صحرایی از سمت هند و پاکستان وارد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: طی یک ماه اخیر بارش های بیش از معمول در هندوستان و پاکستان صورت گرفته که براین اساس بستر برای افزایش جمعیت ملخ صحرایی فراهم است.

به گفته وی، در نیمه دوم پاییز یا اوایل زمستان احتمال می رود که چند دسته ملخ صحرایی از سمت هند و پاکستان وارد کشور شود و آماده باش به استان های جنوبی داده شده است.

معین ادامه داد: امسال از سمت شرق بستر برای حرکت ملخ صحرایی به سمت ایران فراهم است، حال باید منتظر گزارش های فائو در هفته های آتی بود. براین اساس آمادگی برای مبارزه با ملخ های صحرایی در یک‌ ماهه نخست وجود دارد و بعد از آن ستاد بحران باید حمایت کند.

مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات درباره آخرین وضعیت مبارزه با ملخ های بومی گفت: براساس آمار امسال در سطح ۱۷۶ هزارهکتار مبارزه علیه انواع ملخ های بومی صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از خشکسالی و خشک شدن مراتع ۵۰ هزارهکتار افزایش داشته است.

برچسب ها: ملخ صحرایی ، آفت ملخ
خبرهای مرتبط
سطح مبارزه علیه ملخ‌های بومی به ۸۸ هزارهکتار رسید
پیش بینی مبارزه در سطح ۱۳۰ هزارهکتار علیه ملخ بومی
حمله ملخ صحرایی منتفی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
افزایش دمای هوا از پایان هفته
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
آخرین اخبار
معاون وزیر نفت: تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت محقق شد
رشد ۳۲۰ درصدی تعرفه برق صنایع در سال‌های اخیر
افزایش دمای هوا از پایان هفته
مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش کاهش ۱۰درصدی مصرف انرژی برگزار شد
پیش‌فروش محصولات سایپا از فردا آغاز می‌شود
صرفه جویی ۱.۷ میلیارد متر مکعب گاز در قالب طرح‌های بهینه‌سازی مصرف
برگزاری جلسه مشترک رئیس سازمان اداری با وزیر جهاد کشاورزی
اعلام نتایج چهاردهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴
پرداخت ۹۷ درصد مطالبات کلزاکاران/ پیش بینی تولید ۴۰ هزار تن دانه سویا
حذف واسطه‌ها و ایجاد زنجیره هوشمند راه حلی برای عرضه گوشت با قیمت واقعی
خاموش شدن گازهای فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ ‌
اعلام آمادگی بیش از ۷۰ شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی خورشیدی+ فیلم
تولید لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافت
علت تاخیر در تحویل خودرو‌ها توسط خودروسازان مشخص شد+فیلم
استفاده از ارز صادراتی برای واردات تصویب شد
عرضه خودرو در بورس؛ منافع احتمالی تولیدکنندگان در گرو زیان خالص مردم
هوشمند سازی خدمات تنها ۲۲ درصد از دستگاه‌های اجرایی+ فیلم
۱۶۱ قطعه مصنوع طلای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۲ شهریور ماه
دریافت اطلاعات دقیق از نقل و انتقالات در حوزه تراکنش بانکی از طریق اتصال به سامانه املاک
ایران و اوپک در گذر زمان؛ روایتی از ۶۵ سال فراز و فرود
مخازن پر نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور برای زمستان+ فیلم
پایان تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۹ و ۱۰ پارس جنوبی
مخالف واردات خودرو نیستیم
لزوم طراحی پروژه‌های عمرانی در بستر توسعه منطقه‌ای و مشارکت بخش خصوصی
آغاز احداث نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی در مجاورت بزرگترین نیروگاه حرارتی کشور
اختلاف قیمت ۱۵ هزار میلیارد تومانی ایران خودرو در صنعت خودرو سازی/ کاهش ۱۹ درصدی تولید خودرو
افزایش هزار و ۲۹۷ واحدی شاخص کل بورس
افزایش ۵۰ درصدی پرواز‌های عبوری از آسمان ایران در اولویت پروژه‌های فرودگاهی