باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: طی یک ماه اخیر بارش های بیش از معمول در هندوستان و پاکستان صورت گرفته که براین اساس بستر برای افزایش جمعیت ملخ صحرایی فراهم است.

به گفته وی، در نیمه دوم پاییز یا اوایل زمستان احتمال می رود که چند دسته ملخ صحرایی از سمت هند و پاکستان وارد کشور شود و آماده باش به استان های جنوبی داده شده است.

معین ادامه داد: امسال از سمت شرق بستر برای حرکت ملخ صحرایی به سمت ایران فراهم است، حال باید منتظر گزارش های فائو در هفته های آتی بود. براین اساس آمادگی برای مبارزه با ملخ های صحرایی در یک‌ ماهه نخست وجود دارد و بعد از آن ستاد بحران باید حمایت کند.

مدیرکل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات درباره آخرین وضعیت مبارزه با ملخ های بومی گفت: براساس آمار امسال در سطح ۱۷۶ هزارهکتار مبارزه علیه انواع ملخ های بومی صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از خشکسالی و خشک شدن مراتع ۵۰ هزارهکتار افزایش داشته است.