امارات متحده عربی سفیر اسرائیل را به دلیل حمله اسرائیل به قطر احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش پخش کننده اسرائیلی کان KAN، امارات متحده عربی امروز جمعه به دلیل حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه در روز سه‌شنبه، سفیر اسرائیل را احضار کرد.

هیچ اظهارنظر فوری از وزارتخانه‌های امور خارجه امارات و اسرائیل وجود نداشت.

دوحه روز‌های یکشنبه و دوشنبه آینده میزبان یک اجلاس فوری عربی-اسلامی برای بحث در مورد حمله اسرائیل خواهد بود.

مشاور دیپلماتیک رئیس‌جمهور امارات روز پنجشنبه گفت که شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس‌جمهور امارات، پس از این حمله برای هماهنگی مواضع، این هفته از کشور‌های خلیج فارس بازدید کرده است.

قرار است نخست‌وزیر قطر امروز جمعه و تنها چند روز پس از حمله اسرائیل به مقامات حماس در دوحه، در کاخ سفید با ترامپ دیدار کند.

انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر گفت که کشورش «حمله آشکار اسرائیل» به قطر را با شدیدترین لحن محکوم می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای، حملات هوایی انجام‌شده در پایتخت قطر را محکوم کرد. این حملات که روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ اتفاق افتاد، اماکن مسکونی مرتبط با تعدادی از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را هدف قرار داد.

در این بیانیه که مورد توافق تمامی ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورای امنیت، از جمله ایالات متحده آمریکا، قرار گرفت، بر «اهمیت کاهش تنش‌ها» تأکید و «همبستگی با قطر» و همچنین «حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی» این کشور اعلام شد. در متن این بیانیه که توسط نمایندگی‌های انگلیس و فرانسه تهیه شده بود، نامی از اسرائیل برده نشد.

پیش از این، منابع اسرائیلی مسئولیت این حملات هوایی را بر عهده گرفته و هدف از آن را هدف قرار دادن تعدادی از اعضای ارشد جنبش حماس که به گفته این منابع برای برگزاری یک نشست در دوحه گردهم آمده بودند، اعلام کرده بودند.

این بیانیه شورای امنیت در حالی صادر شد که تنش‌های منطقه‌ای در پی تشدید درگیری‌ها افزایش یافته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت امارات ، قطر ، حمله اسرائیل
خبرهای مرتبط
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است
امارات: اقدامات بی پروایانه اسرائیل صلح در منطقه را تضعیف می‌کند
حماس: حمله به قطر، اعلام جنگ به تمام جهان عرب است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
برای مشورت احضار کرد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
اگر دبی راهم میزد باز اخراج نمی کرد چون دست اسراییل نقطه ظعف دارند که نمی تواند اخراج بکند احضار میکند به سفیر زحمت افتاد این چند میلیون دولار بعنوان حق قدم بگیر به نتانیاهو هم سلام برسانید
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
بابا پس آیفون ها نیاد امارات چکار کنه هان؟!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
خسته نباشید
زحمت کشیدید ..وقتی بی تفاوت و منفعل بودید در رابطه
با نسل کشی و جنایت جنگی در غزه
فکر نمیکردید
اگر جلوی ظالم را نگیرید
سراغ خودتان هم میاد ..مبروک و نوش جان تون
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
احمق باید اخراج بکنید نه احضار
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
باید سفارت خانه این ملعون رو تخته کنید
۰
۱۱
پاسخ دادن
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آخرین اخبار
یک روز پس از دستگیری قاتل چارلی کرک، انگیزه او همچنان نامشخص است
اولمرت: برای سرنگونی نتانیاهو تلاش می‌کنم
نخست‌وزیر عراق خواستار تشکیل ائتلاف سیاسی امنیتی بین کشور‌های اسلامی شد
رومانی از نقض حریم هوایی خود خبر داد
هر روز جنگ برای اوکراین بیش از ۱۵۰ میلیون دلار هزینه دارد
روبیو: از حمله به دوحه راضی نیستیم، اما روابط با تل‌آویو را تغییر نخواهیم داد
افزایش تماس‌های دیپلماتیک مصر پیش از اجلاس اضطراری قطر
ادعای ارتش صهیونیستی: ۲۸۰ هزار فلسطینی شهر غزه را ترک کرده‌اند
انفجار در کافه‌ای در مادرید ۱۴ زخمی بر جای گذاشت 
حمله پهپادی به تاسیسات نفتی در غرب روسیه
روسیه روستایی در مرکز اوکراین را تصرف کرد
ده‌ها هزار نفر در لندن علیه مهاجرت راهپیمایی کردند
پلمپ مدارس خودگردان پناهندگان افغان در بلوچستان پاکستان
آغاز آزمایشی صادرات گوشت از افغانستان
سفر هیاتی از آمریکا به کابل؛ زندانیان آمریکایی محور گفتگوهای دو جانبه
مصر خواستار ایجاد ائتلاف نظامی عربی مشابه ناتو شد
زلنسکی قوی‌ترین ضمانت‌های امنیتی را برای سفرش به مسکو دارد
ترامپ خواستار اعمال تعرفه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بر چین و تحریم‌های عمده بر روسیه شد
ادعای ارتش اسرائیل: بیش از ۲۵۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه را ترک کرده‌اند
واشنگتن پست: ۱۰۰۰ نیروی گارد ملی در لوئیزیانا مستقر می شوند
کره شمالی زرادخانه هسته‌ای خود را تقویت می‌کند
قطر جزئیات نشست اضطراری عربی-اسلامی را اعلام کرد
ریشه داعش در افغانستان خشکانیده شده است
جنایت نظامیان انگلیسی در افغانستان؛ متهمان خواستار حضور در دادگاه شدند
هشدار افزایش بحران در افغانستان؛ ۸ دفتر سازمان ملل تعطیل شد
کمک به زلزله‌زدگان افغانستان؛ امارات کشتی امدادی ارسال کرد
مذاکرات آلمان و پاکستان برای تعیین سرنوشت پناهجویان افغانستان
ترکیه دستور بازداشت شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد صادر کرد
باج باکو به آدم‌کش‌ها
اسرائیل دستور تخلیه گسترده در شهر غزه را صادر کرد