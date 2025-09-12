امارات متحده عربی سفیر اسرائیل را به دلیل حمله اسرائیل به قطر احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش پخش کننده اسرائیلی کان KAN، امارات متحده عربی امروز جمعه به دلیل حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه در روز سه‌شنبه، سفیر اسرائیل را احضار کرد.

هیچ اظهارنظر فوری از وزارتخانه‌های امور خارجه امارات و اسرائیل وجود نداشت.

دوحه روز‌های یکشنبه و دوشنبه آینده میزبان یک اجلاس فوری عربی-اسلامی برای بحث در مورد حمله اسرائیل خواهد بود.

مشاور دیپلماتیک رئیس‌جمهور امارات روز پنجشنبه گفت که شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس‌جمهور امارات، پس از این حمله برای هماهنگی مواضع، این هفته از کشور‌های خلیج فارس بازدید کرده است.

قرار است نخست‌وزیر قطر امروز جمعه و تنها چند روز پس از حمله اسرائیل به مقامات حماس در دوحه، در کاخ سفید با ترامپ دیدار کند.

انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر گفت که کشورش «حمله آشکار اسرائیل» به قطر را با شدیدترین لحن محکوم می‌کند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای، حملات هوایی انجام‌شده در پایتخت قطر را محکوم کرد. این حملات که روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ اتفاق افتاد، اماکن مسکونی مرتبط با تعدادی از اعضای دفتر سیاسی جنبش حماس در دوحه را هدف قرار داد.

در این بیانیه که مورد توافق تمامی ۱۵ عضو دائم و غیردائم شورای امنیت، از جمله ایالات متحده آمریکا، قرار گرفت، بر «اهمیت کاهش تنش‌ها» تأکید و «همبستگی با قطر» و همچنین «حمایت از حاکمیت و تمامیت ارضی» این کشور اعلام شد. در متن این بیانیه که توسط نمایندگی‌های انگلیس و فرانسه تهیه شده بود، نامی از اسرائیل برده نشد.

پیش از این، منابع اسرائیلی مسئولیت این حملات هوایی را بر عهده گرفته و هدف از آن را هدف قرار دادن تعدادی از اعضای ارشد جنبش حماس که به گفته این منابع برای برگزاری یک نشست در دوحه گردهم آمده بودند، اعلام کرده بودند.

این بیانیه شورای امنیت در حالی صادر شد که تنش‌های منطقه‌ای در پی تشدید درگیری‌ها افزایش یافته است.

منبع: رویترز