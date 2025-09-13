مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر آمار به طور متوسط طی ماه‌های اخیر ۲۴۰ هزارتن مرغ تولید شد، درحالیکه ماهانه ۲۳۰ هزارتن مرغ جوابگوی نیاز بازار و ذخایر استراتژیک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی کمالی سروستانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: یکی از بهترین آمارهای بخش کشاورزی، آمار سامانه سماصط است، هرچند به طور ۱۰۰ درصد نمی توان گفت که دقیق است.

به گفته وی، عرضه مرغ های فعلی مربوط به گرمترین ماه سال و سخت ترین ایامی که مرغداران نهاده تامین کردند، از طرفی قطعی برق منجر به افزایش تلفات در برخی استان ها، کاهش وزن گیری و در نهایت تولید مرغ شده است.

کمالی سروستانی ادامه داد: با توجه به شرایط قطعی برق و تامین نهاده، میزان تولید گوشت استحصالی مرغ در هفته های اخیر کاهش داشته است که این امر به معنای کمبود مرغ در بازار نیست. گفتنی است در شرایط کنونی بدلیل افزایش مسافرت ها به استان های شمالی، میزان توزیع و ورودی مرغ در میدان بهمن کاهش یافته که این امر منجر به نوسان مقطعی قیمت مرغ در بازار شده است که این امر به معنای گرانی نیست چراکه قیمت مرغ در یک دوره باید بررسی و در خصوص آن اظهار کرد و قیمت مرغ بصورت نقطه ای نباید مدنظر قرار بگیرد.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی میزان جوجه ریزی مردادماه را ۱۴۴ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است، افزود: برای شهریورماه پیش بینی می شود که میزان جوجه ریزی ۱۴۸ میلیون قطعه باشد و با خنک شدن هوا، میزان جوجه ریزی مهرماه بالاتر خواهد بود.

وی متوسط تولید ماهانه مرغ را ۲۴۰ هزارتن اعلام کرد و گفت: با احتساب سرانه مصرف مرغ، تولید ماهانه ۲۳۰ هزارتن مرغ جوابگوی نیاز بازار و ذخایر خواهد بود.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: اکنون در شرایطی قرار داریم که با احتساب تورم نباید انتظار داشت که قیمت مرغ در طول یکسال ثابت باشد، بلکه به میزان تورم باید بازار توان افزایش قیمت را داشته باشد، در غیراین صورت تولیدکننده زیان می بیند چراکه هزینه های تولید نظیر دارو، مکمل و واکسن به طور مرتب در حال تغییر است.

به گفته وی، برآوردها حاکی از آن است که در ماه های آتی میزان عرضه بیش از تقاضاست که این امر بر بازار اثر می‌گذارد و در مقطعی با جوجه ریزی ۱۵۰ میلیون قطعه باید انتظار داشت که بخشی از این میزان باید صادر شود.

کمالی سروستانی متوسط قیمت مرغ زنده را ۸۶ تا ۹۸ هزارتومان اعلام کرد و گفت: در برخی استان ها ممکن است کمی بالاتر باشد، اما این قیمت ها ناشی از شرایط فصلی موقت است.

