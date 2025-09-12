باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن سینمای جوانان ایران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با همکاری فیلمخانه ملی ایران، منتخبی از فیلم‌های کوتاه مرمت‌شده سینماگران ایرانی را در یک «بخش ویژه» برای علاقه‌مندان به نمایش می‌گذارد.

به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان جشنواره تهران با میراث سینمای کوتاه، آثار کوتاه کلاسیک داستانی، مستند، انیمیشن و منتخبی از فیلم‌های کوتاه بزرگان سینمای ایران در «بخش ویژه» این رویداد مرور خواهد شد.

در این بخش که در قالب همکاری مشترک ستاد چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با «فیلمخانه ملی ایران» طراحی شده، نسخه مرمت شده منتخبی از آثار کوتاه «محمدرضا اصلانی»، «کامران شیردل»، «تهران در آثار فیلمسازان فیلم کوتاه دهه ۶۰ و ۷۰» و تعدادی از فیلم‌های انیمیشن دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی روی پرده خواهد رفت.

اسامی این فیلم‌های کوتاه و نیز جدول برنامه‌های‌ این بخش، در روزهای منتهی به جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.