انجمن سینمای جوانان ایران در چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران، منتخبی از فیلم‌های کوتاه مرمت‌شده سینماگران ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - انجمن سینمای جوانان ایران در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با همکاری فیلمخانه ملی ایران، منتخبی از فیلم‌های کوتاه مرمت‌شده سینماگران ایرانی را در یک «بخش ویژه» برای علاقه‌مندان به نمایش می‌گذارد.

به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان جشنواره تهران با میراث سینمای کوتاه، آثار  کوتاه کلاسیک داستانی، مستند، انیمیشن و منتخبی از فیلم‌های کوتاه بزرگان سینمای ایران در «بخش ویژه» این رویداد مرور خواهد شد.

در این بخش که در قالب همکاری مشترک ستاد چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با «فیلمخانه ملی ایران» طراحی شده، نسخه مرمت شده منتخبی از آثار کوتاه «محمدرضا اصلانی»، «کامران شیردل»، «تهران در آثار فیلمسازان فیلم کوتاه دهه ۶۰ و ۷۰» و تعدادی از فیلم‌های انیمیشن دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی روی پرده خواهد رفت.

اسامی این فیلم‌های کوتاه و نیز جدول برنامه‌های‌ این بخش، در روزهای منتهی به جشنواره اعلام خواهد شد.

چهل ‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

برچسب ها: سینمای ایران ، جشنواره فیلم کوتاه
خبرهای مرتبط
نامگذاری دو سالن سازمان سینمایی به نام دو مدیر فقید سینما
در‌گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
زیر سوال رفتن سینمای ایران با ورود افراد غیر‌متخصص
درخشش سینمای ایران در جشنواره فیلم کازان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از «جومونگ» تا «پوآرو»؛ شبکه تماشا با چهار سریال جذاب مهمان خانه‌هاست
«چراغ گاز» با روایت متفاوتی از رسوایی واترگیت روی آنتن افق
بررسی سخنان امیرالمومنین (ع) درباره جنگ جمل + فیلم
توصیه مهم پیامبر اکرم (ص) درباره خانواده + فیلم
۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
آخرین اخبار
توصیه مهم پیامبر اکرم (ص) درباره خانواده + فیلم
بررسی سخنان امیرالمومنین (ع) درباره جنگ جمل + فیلم
۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان
از «جومونگ» تا «پوآرو»؛ شبکه تماشا با چهار سریال جذاب مهمان خانه‌هاست
«چراغ گاز» با روایت متفاوتی از رسوایی واترگیت روی آنتن افق
انتخاب پاویون ایران به عنوان برترین غرفه در نمایشگاه گردشگری چین
آمار فروش و تعداد تماشاگران سالن‌های اداره‌کل هنر‌های نمایشی اعلام شد
نشست معرفی فیلم محمد رسول الله (ص) در وین برگزار شد
تولید آب آشامیدنی با الهام از شاهنامه
بررسی نتایج کنکور از منظر عدالت آموزشی در «پرسشگر»
«پاورقی» از مرز ششصد قسمت گذشت
رها، کاریکاتوری از درماندگی اجتماعی
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» همراه با «اصفهانِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»
شوخی مجری برنامه تلویزیونی با آقا رشید + فیلم
«پدرخوانده» به دنبال «گودزیلا» به شبکه نمایش می‌رسد!
بدرقه پیکر‌های زنده‌یادان عزت‌بقایی و عزیزخانی به خانه ابدی
معرفی هیات انتخاب آثار صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی
یاد کیومرث پوراحمد با «قصه‌های مجید» زنده می‌شود
«سهیل»؛ قصه‌ من از دل رفسنجان تا کویر سیستان/ از کشف «سهیل» تا گستره‌ مهربانی
هویت محوری و عدالت گستری در قاب «ایران جان»
تولید سریال درباره استاد فرشچیان در دستور کار صداوسیمای اصفهان قرار گرفت