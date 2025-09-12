همزمان با پخش دومین قسمت از مسابقه تلویزیونی «۱۰۰»، امشب ۲۱ شهریور، جزئیات و نحوه برگزاری این رقابت اعلام شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین قسمت از مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» به عنوان جدیدترین محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر امشب جمعه ۲۱ شهریورماه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

یکی از تفاوت‌های مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» با دیگر مسابقات تلویزیونی این است که ساختار سوالات آن مبتنی بر تصویر، ویدیو یا صوت بدون گزینه با پاسخ سریع است. 

رقابت بین شرکت‌کنندگان بدین صورت است که هر فصل از این مسابقه میزبان ۱۰۰ شرکت‌کننده می‌شود. آنها برای شروع ابتدا در یک زمین شبکه‌ای ۱۰ در ۱۰ قرار می‌گیرند و هر شرکت‌کننده مالک یک مربع است که نماد حضور اوست. در هر نوبت یک شرکت‌کننده به صورت سیستمی به عنوان چالش‌گر انتخاب می‌شود و یکی از همسایگانش را به رقابت دعوت می‌کند. 

این رقابت با نمایش صوت، تصویر و یا فیلم آغاز می‌شود و هر شرکت‌کننده ۴۵ ثانیه فرصت دارد پاسخ صحیح را بگوید. برنده، مربع بازنده را تصاحب و بازی ادامه پیدا می‌کند. در هر قسمت تعدادی حذف می‌شوند و مسابقه در قسمت پایانی یک برنده دارد.

مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» که طراحی و تهیه‌کنندگی آن برعهده محسن نجفی سولاری بوده و مجری طرح و مدیر پروژه آن ایمان قیاسی است، برای ۵ فصل ۱۲ قسمتی تدارک دیده شده و بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران است.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، مسابقه تلویزیونی
خبرهای مرتبط
ویژه‌برنامه «سه به بعد» به مناسبت میلاد پیامبر در شبکه سه
«برو پی کارت»؛ مرجع پاسخگویی عمومی‌به نیاز نوجوانان پشت کنکوری
گامی نو در آموزش هوش هیجانی به کودکان با «دنیای آوا» در شبکه دو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زیر سوال رفتن سینمای ایران با ورود افراد غیر‌متخصص
برگزاری کنسرت‌های خیابانی اتفاق مبارکی است/ هنرمندان سیاسی نیستند
«ایران جان» در اصفهان؛ رونمایی از نیمه‌های پنهان استان‌ها و جاذبه‌های ناشناخته
«هفته اصفهان» روی آنتن شبکه نمایش می‌رود
پای «ایران جان» به اصفهان باز شد/ اصفهان در مسیر گردشگری، انرژی‌های خورشیدی و دانش‌بنیان
پخش بیش از ۸ هزار دقیقه برنامه رادیویی از اصفهان در طرح ایران جان
وزیر فرهنگ: فهرست‌واره نسخ خطی فارسی در روسیه تهیه می‌شود
تولید دو سریال الف ویژه با محوریت زندگی شهیدان حاج احمد کاظمی و حاج حسین خرازی
نمایش دو اثر کامران شیردل برای روز سینما و مرور مستند‌های مرمت شده در جشنواره فیلم کوتاه
پخش زنده برنامه «میزگرد» شبکه خبر از صداوسیمای اصفهان
آخرین اخبار
علیرضا افتخاری: نخست باید دل همسر را در خانه شاد کرد
جزئیات مسابقه تلویزیونی «۱۰۰» اعلام شد/ پخش قسمت دوم امشب 
نمایش نسخه مرمت‌شده آثار «محمدرضا اصلانی»، «کامران شیردل» در جشنواره فیلم کوتاه تهران
پخش زنده برنامه «میزگرد» شبکه خبر از صداوسیمای اصفهان
نمایش دو اثر کامران شیردل برای روز سینما و مرور مستند‌های مرمت شده در جشنواره فیلم کوتاه
«هفته اصفهان» روی آنتن شبکه نمایش می‌رود
تولید دو سریال الف ویژه با محوریت زندگی شهیدان حاج احمد کاظمی و حاج حسین خرازی
پای «ایران جان» به اصفهان باز شد/ اصفهان در مسیر گردشگری، انرژی‌های خورشیدی و دانش‌بنیان
وزیر فرهنگ: فهرست‌واره نسخ خطی فارسی در روسیه تهیه می‌شود
پخش بیش از ۸ هزار دقیقه برنامه رادیویی از اصفهان در طرح ایران جان
برگزاری کنسرت‌های خیابانی اتفاق مبارکی است/ هنرمندان سیاسی نیستند
«ایران جان» در اصفهان؛ رونمایی از نیمه‌های پنهان استان‌ها و جاذبه‌های ناشناخته
زیر سوال رفتن سینمای ایران با ورود افراد غیر‌متخصص
«طلوع ماه» این هفته به سراغ یک هنرمند نقاش و منتقد هنری می‌رود
«رویای ریحانه»؛ تصویری از زیبایی‌های فرزندآوری در خانواده ایرانی در قاب شبکه دو
«بوقچی» با نگاهی متفاوت به دنیای فوتبال ساخته شد