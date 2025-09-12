محمد صادقیان‌زاده خاطره‌ای متفاوت را از جنگ ۱۲ روزه بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روايت محمد صادقيان زاده، امدادگر هلال احمر استان خوزستان از لحظاتى كه همراه شهيد بود و موبايلى كه صاحبش هيچ‌وقت قرار نبود جواب دهد صحبت کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

هلال احمر ، جنگ ۱۲ روزه ، امداد و نجات
