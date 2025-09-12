باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انگلیس روز جمعه بسته جدیدی از تحریم‌های مرتبط با روسیه را به اجرا گذاشت که کشتی‌های حامل نفت روسیه و همچنین شرکت‌ها و افرادی که تجهیزات الکترونیک، مواد شیمیایی و مواد منفجره مورد استفاده برای ساخت سلاح‌های روسی را تأمین می‌کنند، هدف قرار داد.

دولت انگلیس در بیانیه‌ای گفت که این بسته پاسخی به حمله اخیر روسیه است و به تعداد بیشتر حملات پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین در ماه‌های اخیر و نقض حریم هوایی ناتو بر فراز لهستان در روز چهارشنبه اشاره کرد.

ایوت کوپر، وزیر امور خارجه جدید این کشور، که روز جمعه از کی‌یف دیدار کرد، گفت: «اقدام بین‌المللی برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و قطع جریان‌های نقدی حیاتی که آن به شدت برای پرداخت هزینه این جنگ غیرقانونی به آن نیاز دارد، بسیار مهم است. این تحریم‌ها مرحله بعدی در تلاش‌های پیشرو انگلیس برای افزایش فشار اقتصادی در کنار پشتیبانی امنیتی ما تشکیل می‌دهند.»

وزارت امور خارجه انگلیس مدعی شد: «در دو هفته گذشته، پوتین بار دیگر با راه اندازی بزرگترین حمله هوایی جنگ علیه اوکراین، که در آن بیش از ۸۰۰ موشک و پهپاد در یک شب به این کشور شلیک شد، تلاش‌های صلح آمریکا را مسدود کرد. تعداد پهپاد‌ها و موشک‌های روسیه که علیه اوکراین شلیک شده - تنها در ماه ژوئیه ۶۵۰۰ فروند - اکنون ده برابر سطح یک سال پیش است.»

تحریم‌های جدید ۷۰ کشتی دیگر را هدف قرار می‌دهد که انگلیس گفت برای حمل نفت روسیه استفاده می‌شوند و ۳۰ شرکت و فرد که گفت در تأمین تجهیزات مورد استفاده در سیستم‌های سلاح برای ارتش روسیه درگیر هستند، از جمله یک شرکت الکترونیکی مستقر در چین و یک شرکت مستقر در ترکیه.

