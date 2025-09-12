باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالله محمدی فیروزجایی مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به افزایش میزان درخواستهای مراکز درمانی برای خون و فرآوردههای خونی و نیاز مبرم بیماران به همه گروههای خونی از هماستانیهای واجد شرایط، دعوت کرد تا با همراه داشتن کارت شناسایی ملی به نزدیکترین مرکز اهدای خون شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند و امیدواریم مثل همیشه در تامین نیازهای خون مردم با بیماران نیازمند خون مازندران همراهی کنند.
وی تصریح کرد: برای رفع کامل نیاز بیماران و مراکز درمانی استان به خون و فرآوردههای خون استمرار حضور هم استانیها به ویژه اقشار جوانان و بانوان در پایگاههای اهدای خون استان ضروری است چرا که مازندران روزانه به ۶۰۰ واحد خون نیاز دارد.
مدیرکل انتقال خون مازندران با بیان اینکه خون یک ماده حیاتی و ارزشمند است که هیچ جایگزین مصنوعی ندارد اظهار کرد: انسان تنها منبع تامین این مایع حیاتبخش است و از عموم مردم در گروه سنی ۱۸ سال تمام تا ۶۵ سال که از سلامت عمومی برخوردار هستند و شرایط اهدای خون دارند دعوت میکنیم تا به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون جان سه نفر را نجات دهند.